Jüpiter'e Yolculuk: NASA, Jüpiter'in Nefes Kesen Yeni Videosunu Yayınladı!

NASA'nın 6 Ağustos 2011 tarihinde uzaya gönderdiği Juno uzay aracı, Jüpiter'i araştırmaya devam ediyor. 5 Temmuz 2016 tarihinde Jüpiter'e ulaşan Juno, o günden bu yana Jüpiter hakkında pek çok yeni bilgiyi insanlığa ulaştırdı. Geçtiğimiz ay ise, Jüpiter'in uydularından Ganymede'in son yirmi yılda elde edilen en yakın görüntülerini yakalamayı başaran Juno, bu görüntüleri NASA'ya ulaştırmıştı. NASA ise boş durmadı ve bu görüntülerden harika bir animasyon hazırladı.
Hemen aşağıda izleyeceğiniz 3 dakika 30 saniyelik videoda, Gandymade'den başlayıp Jüpiter'e doğru yola çıkacaksınız. Hem Gandymade'in hem Jüpiter'in ayrıntılı görüntülerini içeren video, gerçekten heyecan verici olurken, uzay araştırmalarına ilgi duyanlara da ilham verici nitelikte.
Juno'nun işi ise henüz bitmiş değil. Bir sonraki uçuşunu 21 Temmuz'da yapacak olan Juno'nun uzay görevinin Eylül 2025 tarihinde bitmesi planlanıyor.
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