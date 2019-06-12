Just Dance 2020'den Wii Sürprizi!
Efsane oyun serisinin yeni halkası, alışılmış konsolların yanında, bir de sürpriz cihaza geliyor!
- Levent Öztürk
Ubisoft, efsane haline gelen serinin onuncu yıl dönümüne denk gelen bir şekilde Just Dance 2020'yi duyurdu. Oyun, beklenildiği gibi Xbox One, PS4, Switch ve hatta Stadia'da sunulurken bir de sürpriz isim dikkat çekiyor: Nintendo Wii.
Oyun, Wii U için bile değil, 2006 yılında ucuz hareket kontrollerini dünyaya yayan orijinal Wii sistemi için sunulacak. Ubisoft, bu emekçi platform için halen oyun sunan en son büyük yayımcı olabilir ancak bu oyunun bir Just Dance serisi üyesi olmasının yerinde olduğunu söylemek kolaylıkla mümkün.
İlk Just Dance oyunu 2009'un sonlarına doğru Wii'ye özel olarak sunulmuştu ve o andan itibaren, yeni duyurulan Just Dance 2020 de dahil olmak üzere her Just Dance oyunu Wii üzerinde de karşımıza çıktı.
Bunun, diğer hiçbir konsol için geçerli olmayan hoş bir düşünce olduğu söylenebilir. Just Dance serisinin artık zamanı geçmiş olarak gözüken eski konsolları desteklemesi alışıldık bir şey. Just Dance 2018 Xbox 360 ve PS3 sürümlerine sahipken Just Dance 2019 da halen Wii U için sunulmaktaydı. Ancak yeni oyun için şu andaki nesle ait olmayan tek konsol orijinal Wii konsolu.
Tabii ki bu kararın büyük oranda bir ticari karar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Wii dünya genelinde yaklaşık 100 milyon ünite satmış durumda ve bu devasa kullanıcı tabanı halen Just Dance oyunlarını alıyor. Yine de Ubisoft'un oyunu ilk sunduğu konsol için yeni sürümler sunuyor olmasının hoş bir durum olduğunu kabul etmeliyiz.
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