Kablolu İnterneti mi yoksa Kablosuz İnterneti mi Kullanmalı?

Kablosuz internetin 1999 yılında Wi-Fi şeklinde ortaya çıkmasından bu yana hem eski hem yeni web kullanıcıları bir seçimle burun buruna geldi. Hangisini seçeceklerdi? İnternete kablolu olarak mı yoksa yoksa kablosuz şekilde mi bağlanacaklardı?
Wi-Fi'ın icadı ile kablolu bağlantı yıkılmadı. İşin gerçeği, günümüzde bile her 2 bağlantı yönteminin de modern dünyada yeri olduğu. Zira her birinin kendine göre güçlü ve zayıf yönleri var. Hem Wi-Fi hem Ethernet hala birbirine yenik düşmedi, ortak bir dünyayı paylaşıyorlar.
Peki, hangisini ne zaman kullanmalısınız? İşte minik ipuçları...
Wi-Fi, Taşınabilir Cihazlar Ve Mobil Kullanım İçin En İyisi
Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi taşınabilir cihazları kullanırken, Wi-Fi kuşkusuz bağlantı tercihimiz. Bunun nedeni elbette bu cihazların, siz gün boyunca hareket halindeyken yanınızda götürebileceğiniz yapıda tasarlanmış olmaları.
Wi-Fi'ın kablolu bir Ethernet bağlantısından daha düşük ve daha tutarsız hızlara sahip olduğu doğru olsa da, Wi-Fi geliştikçe bu olumsuzlukların etkisi önemli ölçüde azaldı. Özellikle son Wi-Fi standardı olan Wi-Fi 6, kullanıcılara önceki nesillerden daha hızlı ve daha kararlı Wi-Fi deneyimi sağlayabiliyor.
Kablolu Bağlantılar, Oyun, Akış ve İş İstasyonları İçin İdealdir
Gündelik hayatımızda yoğun olarak Wi-Fi bağlantısını kullanıyor olsak da, bazı kullanım alanlarında Ethernet hala güçlü. Özellikle oyun oynuyorsanız, gecikmesiz ve tutarlı bir internet için Ethernet yolunu tercih etmeniz gerekiyor.
Bunun yanı sıra internet üzerinden yayın yapanların da tercihi Ethernet. Bu sayede büyük veri yüklerini daha hızlı şekilde paketleyebiliyor ve görüntüde anlık kesinti ve gecikmelerin önüne geçilebiliyor.
Ethernet'in önemli olduğu bir diğer nokta da iş istasyonları oluyor. Uzun soluklu kullanımda dahi kesintisiz internet erişimi için Ethernet burada da Wi-Fi'ya karşı üstün konumda.
Ve bir bonus... Otel odaları. Evet, özellikle otellerde Ethernet kullanımı bir hayli yaygın durumda. Zira Wi-Fi her odadan eşit ölçüde çekmiyor ve bu da bağlantı problemleri yaratırken performans kaybı yaşatıyor.
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