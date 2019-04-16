Kablosuz Kulaklıkta Sıra Microsoft'a Geldi!
Apple'ın AirPods ile başlattığı gerçek kablosuz kulaklık fırtınasına, görünüşe göre şimdi de Microsoft katılıyor!
Apple'ın AirPods kablosuz kulaklıkları, piyasada yeni bir mücadele cephesi daha açmış durumda. Amazon ve Samsung gibi devler arka arkaya benzer ürünlerini hazırlarken ve piyasaya sürerken, diğer devler de aynı yoldan gitmeye hazırlanıyor. Bunun son örneği ise Microsoft.
Thurrott'tan Brad Sams, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Microsoft'un Surface markası altında yeni bir kablosuz kulaklığı piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu kulaklıklar gürültü engelleme özelliği sunarken, tabii ki Cortana desteğine de sahip olacak. Ürünün ismi, yine aynı habere göre Surface Buds olacak.
Henüz Surface Buds'ın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir ipucu yok. Ama Microsoft'un, ürünün 2019 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkması kimseyi şaşırtmayacaktır.
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