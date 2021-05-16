Kademeli Normalleşme Başlıyor. İşte Madde Madde Yeni Kararlar

17 Mayıs'ta tam kapanma uygulaması sona eriyor. yarından itibaren uygulanacak tedbirlerin nasıl olacağı ise, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge ile ortaya çıktı. Peki, hangi kısıtlamalar kalkıyor? İşte madde madde kademeli normalleşme kararları...