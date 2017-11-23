Kadın mı, erkek mi? Kim Daha Yetenekli?

Yeni bir rapor, konu üst seviye teknoloji işleri olduğunda, kadınlar hakkında bakın neler diyor...

Kadınlar, teknolojiye erkeklerden daha yatkın!

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