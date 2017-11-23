Kadın mı, erkek mi? Kim Daha Yetenekli?
Yeni bir rapor, konu üst seviye teknoloji işleri olduğunda, kadınlar hakkında bakın neler diyor...
Teknoloji işleri için erkek beyninin daha uygun olduğunu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünmeniz gerekebilir. Brookings Institution'daki Metropolitan Policy Program tarafından sunulan bir raporda, erkekler ve kadınların dijital skorları ölçülerek kadınların, erkeklerden daha güçlü yeteneklere sahip olduğu iddia edildi.
"Digitalization and the American Workforce" adlı Brookings raporu ileri teknoloji işleri için "bilgi, yetenek, araçlar ve teknoloji hakkında bilgilere, eğitim ve öğrenime, çalışma içeriğine ve gerekli çalışma aktivitelerine" bakarak kadınlara 48, erkeklere 45 dijital puan verdi.
Ancak rapor, yüksek doğal yatkınlığa rağmen "bilgisayar, mühendislik ve yönetim alanlarının yanı sıra ulaşım, inşaat, doğal kaynaklar ve bina ve bahçe işlerinde de" üst seviyelerde kadınlardan daha fazla erkeklerin bulunduğunun altını çiziyor.
Teknoloji iş alanındaki yıllık çeşitlilik raporlarında sıklıkla karşılaşılan bu sorun, kadınların teknik görevlerde çalışma oranının %30'un altına inebildiğini, yönetim ve liderlik konumlarında bu oranın daha da azaldığını gösteriyor.
Levent Öztürk
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