Kadınlar daha çok uygulama içi satın alım yapıyor
Yeni araştırmaya göre uygulama içi satın alımlarda kadınlar ve iOS öne çıkıyor!
Mobil oyunların çok önemli bir alan olduğu kesin. Bedava mobil oyunlar, çok daha büyük öneme sahipler. Bu yüzden, Fortnite'ın Google Play Store'u atlayarak Android'e giriş haberleri büyük gürültü kopardı. Aynı zamanda Microsoft Windows 10'un da Candy Crush'la birlikte sunulması (cep telefonu olmasa da bu konunun içerisinde yer alıyor) da bu önemin bir diğer göstergesi.
Ancak bu tür oyunlar sadece ismen "bedava" oluyorlar; kozmetik ve silah yenilikleri ile güçlendiriciler için uygulama içi satın alımlar (IAP'ler), tamamen "EA moduna" geçilmediği sürece bunları kullanan stüdyolar için büyük para kaynakları oluyorlar. Bu satın alımlar genellikle tatmin edici bir düzeyde oynamak için gerekli değil, ancak bazı oyunlar durumu, kendilerine üzücü "kazanmak için ödeme yap" etiketini kazandıracak kadar ileri götürebiliyorlar.
350 popüler oyun uygulamasından (%58'i iOS ve %42'si Android) verileri kullanan mobil pazarlama şirketi Liftoff'un yakın zamanda yaptığı bir çalışma, IAP'lerin oyun deneyimini artırma ve aynı zamanda bunları tercih etmeyenlere de dokunarak oluşturulan ilgi çekici demografiği inceliyor.
İlginç bir şekilde, oyun içi satın alma söz konusu olduğunda ölçekler ezici bir şekilde kadınlar ve iOS kullanıcıları lehine - Android için %10,8 IAP dönüşüm oranı, iOS'un sahip olduğu %21 oranının yanında çok küçük kalıyor. Bu sayılar, diğer kaynaklardan da gelen kanıtlarla destekleniyor.
Veri sağlayıcı App Annie'nin söylediğine göre, Android kullanıcıları 2017 yılında toplam uygulama indirme işlemlerinin yaklaşık %70'ini oluştururken, toplam tüketici uygulama gelirinin yalnızca %34'ünü oluşturuyorlar. Bu büyük bir rakam olsa da, 2017 yılı itibariyle, işletim sistemini çalıştıran 2 milyar aylık aktif cihaz olduğu göz önüne alındığında oldukça küçük bir oran olarak gözüküyor.
Öte yandan cinsiyet farkına bakıldığında, oyun araştırma firması Newzoo'nun verilerine göre ayda en az bir kez mobil oyun oynayanların %52'sini erkeklerin ve %48'ini kadınların oluşturduğunu gösteriyor. Buna rağmen, IAP dönüşüm oranları kadınlar için erkeklere göre %26 daha yüksek ve kadınlar için yükleme-satın alma oranı erkeklere göre şaşırtıcı bir şekilde %79 daha fazla.
Newzoo'nun yakın zamandaki bir diğer araştırmasına göre, mobil platformlarda oyun oynayan kadınların %60'ının bu oyunların %30'undan daha azının kendileri için yapılan oyunları oynadıklarını düşünüyor. Bunun da çok büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Google Play'in en büyük 100 oyununun uygulama simgelerinde, erkek karakterler kadın karakterlerden %44 daha fazla gözüküyor...
Levent Öztürk
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