Kadınları Takip Eden Facebook Mühendisi Kovuldu!
Facebook, konumunu kötüye kullanarak kadınları "stalk'ladığı" ortaya çıkan mühendisin biletini kesti!
Geçtiğimiz hafta Spyglass Security kurucusu Jackie Stokes, bir Facebook güvenlik mühendisinin kişisel verilere erişimini kullanarak internet üzerinde kadınları takip ettiğine (yeni tanımıyla stalk'ladığına) dair bir tweet göndermişti. Facebook da Pazartesi günü Motherboard'a yaptığı açıklamada bu iddiaları araştırdığını doğrulamıştı. Şimdi ise NBC News, Facebook'un bahsi geçen çalışanı işten çıkardığını duyurdu.
Facebook'un Güvenlik Yöneticisi Alex Stamos, Engadget ile yaptığı konuşmada bu iddiaları hızlı ve derin bir şekilde incelediklerini söyledi. İnsanların bilgilerini korumanın önemine değinen yönetici, bu yüzden Facebook çalışanlarının oldukça ciddi ve katı kurallarla kontrol edildiğini ve sadece işleri için gerekli olan bilgilere erişimlerinin bulunduğunu söylemekteydi. Bu kontrollerin dışına çıkan çalışanlar hakkında da gerekli işlemler hızlı bir şekilde yapılıyor.
Bir çalışanın, elindeki erişim haklarından faydalanarak kadınları takip ediyor olması oldukça ciddi bir suç. Facebook, bu hafta F8 etkinliğinde yeni bir buluşma hizmeti tanıttı ancak sosyal ağın üzerinde kişisel verilerin kötüye kullanıldığına dair bir iddia bulunması, firma için kötü sonuçlar doğurabilir. CEO ve kurucu Mark Zuckerberg de endişelere hızlı bir şekilde cevap vererek, geliştirilmekte olan yeni bir aracın bu amaca hizmet ettiğini söyledi...
Levent Öztürk
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