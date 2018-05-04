Kadınları Takip Eden Facebook Mühendisi Kovuldu!

Facebook, konumunu kötüye kullanarak kadınları "stalk'ladığı" ortaya çıkan mühendisin biletini kesti!

Kadınları Takip Eden Facebook Mühendisi Kovuldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung Pro Endurance Card Tanıtıldı
Twitter'dan, Kullanıcılarına Önemli Uyarı!
Xiaomi ve Huawei'den Etkileyici Büyüme!
iPhone X, Apple'ı Yine Zengin Etti!
Kadınları Takip Eden Facebook Mühendisi Kovuldu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir