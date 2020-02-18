Kafa Karıştıran Bir Galaxy A Sızdı

Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen bir Galaxy A telefonu sızdı, eski sayılacak özellikleriyle kafa karıştırdı!

Kafa Karıştıran Bir Galaxy A Sızdı

Samsung'un geçen sene bol miktarda orta seviye Galaxy A modeli piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Birkaç ay önceki sızıntılara göre firma aynısını, bu sene de tekrarlamayı planlıyor. Şimdi ise gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılacak bir Galaxy A modeli, internete sızdı.

Price Raja tarafından paylaşılan yüksek kaliteli çizimler, iddiaya göre Galaxy A70e'ye ait. Bu telefon, ismindeki benzerliğe rağmen Galaxy A70, Galaxy A70s veya yeni Galaxy A71'in bir türevi değil. İddiaya göre 6,1 inç Infinity-V ekranla gelen cihazın kalın ekran çerçevesi dikkat çekiyor. Arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısı bulunan telefon, yeni Type-C yerine eski microUSB portunu kullanıyor. Telefonun arka tarafında üçlü kamera, üstünde ise bir kulaklık girişi var.

Bugün itibariyle microUSB portunu kullanan telefonun kime hitap ettiğini bilmiyoruz. Samsung'un cihaz üzerinde çalıştığına dair bir işaret de henüz yok. Bu yüzden telefonun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda emin olmadan önce biraz daha beklemekte fayda var.

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