Kafa Karıştıran Google Pixel 4a Sızıntısı
Google'ın gelecek akıllı telefonu Pixel 4 ve Pixel 4 XL'ın yanında ayrıca Pixel 4a da mı olacak?
- Ercan Uğurlu
Google'ın gelecek Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerini yakında tanıtması bekleniyor. Ekim ayında düzenlenmesi beklenen etkinlikte, yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Google'dan 3'üncü bir telefon modeli daha görebiliriz. 9to5Google'ın haberine göre Pixel 4a da yüzünü gösterdi.
Her yıl ekim ayında yeni Pixel akıllı telefonlarını tanıtan Google, bu yıl farklı mayıs ayında farklı bir etkinlikte ise Pixel 3a modelleriyle kullanıcıları buluşturmuştu. Bu sene 4'üncü jenerasyonuna kavuşacak olan ailede muhtemelen Pixel 4a modeli de yer alacak. Ancak gelen sızıntı, Google'ın bu sene bu modeli de ekim ayında tanıtabileceğine işaret ediyor.
Google Kamera 7.0 kaynak kodlarında yer alan bir satırda, PixelCoral ve PixelFlame'in yanında yer alan PixelNeedlefish kod adının Pixel 4a'ya işaret ettiği düşünülüyor. Coral ve Flame'in Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerine ait olduğu biliniyor. Burada yer alan yeni kod olan Needlefish'in ise Pixel 4a modeline ait olduğu düşünülüyor.
Şimdiye kadar Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin duyurulacağını duymuş olsak da, Google bu kez bir farklılık yaparak Pixel 4a modelini de aynı tarihte sahnede duyurabilir. Elbette bunun cevabını ekim ayından önce alamayacağız.
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