Kafa Karıştıran Telefon: OPPO A91 İncelemesi!

Şu sıralar OPPO Watch ile daha fazla ilgilensek de, OPPO'nun yeni telefonlarını da incelemeden geçmedik tabii ki. Şirketin orta segmente sunduğu 2 yeni modeli var, bunlardan biri bugün bakacağımız OPPO A91 ve bir diğeri de yakında incelemesini sizlerle paylaşacağımız OPPO A72 modeli.
Bugün bu 2 telefondan OPPO A91'i tüm özellikleriyle yakından tanıyacağız. Bu arada OPPO Watch akıllı saati de geçen hafta elimize ulaştı, şimdilik inceliyoruz; önümüzdeki günlerde edindiğimiz izlenimleri detaylı şekilde sizlere ileteceğiz. Şimdi bakalım bu 3300 TL fiyatla bulunabilen OPPO A91 nedir, özellikleri nelerdir, incelemeye başlayalım.
OPPO A91 Tasarımı Nasıl?
OPPO A91, şirketin yeni orta sınıf telefonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımı ise daha zengin görünüyor. Mavi renkli gövdesi, 6.4 inç büyüklüğünde geniş ve yüksek çözünürlük üreten ekranı, arkada 4'lü kamera kurulumu ile birlikte üst sınıf izlenimi yaratan bir telefon oluyor OPPO A91.
OPPO A91'in elimizdeki modeli mavi renkli olsa da, ayrıca telefonu siyah rengiyle de bulabiliyorsunuz. Bu renkli yüzey, cam malzemeyi andırıyor olsa da, aslında plastik bir kaplamaya sahip. Ancak bunu fark etmeniz gerçekten de oldukça zor.
Tıpkı arka gövde gibi kenarların da plastik olduğu telefonda, sağ kenarda güç butonu bulunuyor. Sol tarafta ise ses butonları ile SIM kart çekmecesini görüyoruz. OPPO A91'in elimizdeki modeli tek SIM kartlı yapıda tasarlanmış. Ayrıca microSD kart desteği de burada bulunuyor.
Alt kenarda 3.5 mm kulaklık girişi bulunduran telefonun kutusunda da kulaklıkları mevcut durumda. Ayrıca kutudan silikon kılıfın çıktığını da söyleyelim. Ekranda da halihazırda bir koruma bandı var. Bu sayede telefon kutusundan çıktığında gayet korumalı yapıda geliyor.
OPPO A91, bu arada sınıfı için gayet ince ve hafif bir telefon oluyor. 172 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı 7.9 mm. Böylece elde çok iyi bir dengede durduğunu söylemek lazım.
OPPO A91 Ekran ve İşletim Sistemi
OPPO A91'in ekranı söylediğimiz gibi 6.4 inç boyutunda. Ekranın panelinin AMOLED tercih edilmiş olması gerçekten de sevindirici. Bu sayede renkleri doygun gösterebilen telefonun ekran parlaklığı da gayet iyi seviyede. 430 nit parlaklığa erişebilen ekran, ortam ışığı sensörü etkinleştirildiğinde ise tam ortasında 590 kandela parlaklığa erişebiliyor ki, bu çok iyi bir değer. Böylece dış kullanımlarda iyi bir ekran okuması sağlanabiliyor.
OPPO A91 Ekran Çözünürlüğü
Ekran çözünürlüğünün de 1080x2400 piksel olduğu bu telefonda, üstteki damla çentik ve ince tutulmuş kenar çerçeveler sayesinde geniş bir görüntü alanı sunuluyor. 20:9 şeklindeki görüntü en-boy oranı sayesinde, ekran multimedya kullanımları için gayet uygun hale geliyor. Ekran korumasının da Gorilla Glass 5 seviyesinde bulunması, bu güzel ekranı çizmenizi zorlaştırıyor.
OPPO A91 Parmak İzi Sensörü
Bu arada telefonda parmak izi sensörü ekrana entegre durumda olurken, yüz tanıma özelliğini de ön kamera yoluyla kullanabiliyorsunuz. Her iki yöntem de gayet akıcı şekilde çalışıyor.
OPPO A91, ülkemize yakın bir süre önce gelmiş olsa da aslında 2019 sonunda tanıtılan bir telefon. Bu nedenle de işletim sistemi, Android 9 olarak geliyor. Kutusundan çıkar çıkmaz da hemen Android güncellemesi almıyor. Güncellemeleri denetle dediğinizde, telefonun kendi arayüzü olan ColorOS 6.1 sürüm güncellemesini alıyorsunuz. Android 10 işletim sistemi gelecektir diye düşünüyoruz, hatta OPPO'nun da bu konudaki açıklamasına göre, OPPO A91'e bu yıl bitmeden Android 10 gelecek.
OPPO A91 Özellikleri Neler?
OPPO A91 için orta segmentin bir üyesi dedik. Peki, telefonun özellikleri neler, teknik kadrosu nasıl şekillenmiş durumda.
Telefonda işlemci olarak MediaTek Helio P70 tercih edilmiş durumda. 4 çekirdeği 2.1 GHz frekansında çalışan bu işlemcinin diğer 4 çekirdeği ise 2.0 GHz frekansında verimlilik odaklı şekilde çalışıyor. Telefondaki RAM kapasitesi ise muazzam. Tam 8 GB RAM yer alıyor bu telefonda ve depolama alanı olarak da 128 GB gibi gayet geniş bir alan sunuluyor. Ayrıca bunu microSD kart ile arttırabildiğinizi de tekrar söyleyelim.
OPPO A91 Oyun Performansı
Telefonda yer alan sınıfına uygun işlemci ve kullanılan yüksek RAM kapasitesi neticesinde iyi bir performans elde edebiliyorsunuz. PUBG ve Asphalt 9 türevi oyunları çok rahat çalıştırabildiğiniz telefonda günlük kullanım performansı da gayet iyi seviyede. Fiyatı dahilindeki diğer modellere göre de iyi bir çizgide duran OPPO A91, ayrıca serin çalışmasıyla da memnun kaldığımız bir telefon oldu. Telefonun yüzey sıcaklığı gayet düşük seviyede.
OPPO A91 Şarjı Ne Kadar Sürüyor?
Kullandığımız süre içinde sosyal medya kullanımlarından internet dolaşımlarına, oyun deneyiminden multimedya kullanımına gayet yeterli performans gösteren OPPO A91, 4025 mAh kapasiteli bataryasıyla da iyi bir pil ömrü sağlıyor. Tek şarjla 1,5 günü rahat çıkartabiliyorsunuz. Eğer telefonu çok yormayan biriyseniz, bu süreyi 2,5 – 3 güne kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu anlamda telefonu pil ömrüyle beğendiğimizin altını çizelim.
Telefonun pil ömrü uzun olurken, şarj süresi de bir hayli kısa. OPPO'nun VOOC 3.0 şarj teknolojisi bu telefonda da var. Bu sayede yarım saat içinde telefonu yüzde 50 oranında şarj edebiliyorsunuz. Telefonun tam kapasite şarj olması ise 1 saat 20 dakika kadar sürüyor.
OPPO A91 Geekbench Benchmark Sonuçları
Bu arada söylemeden geçmeyelim. OPPO A91'in Geekbench Benchmark sonuçları, 298 puan tek çekirdek, 1427 puan ise çoklu çekirdek şeklinde. Bu sonuçlarla işlemci performansıyla tabloda rekabetçi ve dengede bir grafik elde ediyor OPPO A91.
AnTuTu Benchmark'a geldiğimizde ise, 176 bin 518 puan toplayan telefon, böylece genel performansıyla ortalama bir sonuç sergiliyor.
OPPO A91 Kameraları Nasıl?
Gelelim OPPO A91'in kameralarına. Bu sınıfta kamera konusunda zengin modellerden biri oluyor OPPO A91. Arkada 4'lü kamera kurulumu bulunduran telefon, burada 48 MP'lik ana kamerasıyla dikkat çekici duruyor.
f/1.8 diyaframlı bu ana kamera ile 26 mm'lik geniş açılı fotoğraflar çekebilen telefon, faz algılamalı otofokus içeriyor. İkinci kamera 8 MP şeklinde ve diyafram değeri daha düşük; f/2.3 seviyesinde. Bu kamera 119 derecelik ultra geniş açılı çekimler yapabiliyor.
Telefondaki 3'üncü ve 4'üncü kamera ise 2 MP şeklinde yer alıyor. Bu kameralardan biri monokrom, diğeri ise derinlik sensörü olarak çalışıyor.
OPPO A91 Gece Modu
Arka kameralar teknik olarak bu şekilde. Arayüz olarak sade tasarlanmış, diğer OPPO telefonlarından aşina olduğumuz yazılımı görüyoruz. Burada çok sayıda seçenek var; Portre modundan Gece moduna, HDR fotoğraflardan yüz güzelleştirmeye kadar seçeneğiniz geniş.
Işık koşullarının iyi olduğu sahnelerde güzel sonuçlar elde edebiliyor telefon ve çok sayıda yapay zeka otomatik sahne seçimi özelliğiyle de güzel yönlendirmelerde bulunuyor. Mesela bir objeye çok yaklaştığınızda otomatik olarak makro moduna geçebiliyor veya manzara çekimlerinde bunu hemen algılayabiliyor.
Telefonla menüden 5x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz, ayrıca 10x'e kadar dijital zum seçeneğiniz de var. Fiyatı göz önüne alındığında düşük ışık özelliklerinin de tatmin edici olduğunu söylemek gerek. Gece modunun yer alması güzel bir detay. Fakat grensiz fotoğraflar beklemeyin, minimum ölçüde de olsa grenler var.
OPPO A91 Ön Kamera Özellikleri
Ön kamera geldiğimizde de burada 16 MP'lik bir lens görüyoruz. Bu kamera da yine gün içinde çekilen fotoğraflarda güzel sonuçlar veriyor. Düşük ışık performansı ise, arka kameraya göre daha düşük tabii ki. Zira bu kameranın diyaframı f/2.0.
Kameralara ilişkin son olarak 4K video kaydının bu telefonda bulunmadığını söyleyelim. Hem ön hem arka kamerayla Full HD video kaydı ile sınırlısınız. Bu sınıf için 4K çok aranan bir özellik olmasa da, realme 6 gibi modellerin bu alanda fark yarattığını söylemek mümkün.
OPPO A91 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek OPPO A91, tasarımıyla amiral gemisi görünümüne sahip ve fiyatı ile de sınıfına uygun bir değerde. OPPO A91'in fiyatı 3340 TL. Performans açısından bu sınıfa uygun grafik çizse de, elbette ondan daha dikkat çekici modellerin olduğunu da söylemek lazım. Bunlardan biri de realme 6 oluyor. Şu an fiyatı daha uygun ve özellik olarak da daha geniş seçenekler sunuyor. Bu anlamda bizce ikisi arasında oklar realme 6'yı gösteriyor zira o model pek çok yönüyle yalnızca bu telefondan değil, pek çok rakip modelden daha iyi özellikler barındırıyor.
Tabii ki bu demek değil ki, OPPO A91 kötü bir telefon. Sadece sınıfına daha sadık, daha sınırlı bir model olmuş. Buna uygun olarak da fiyatının biraz daha aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki rakipleriyle daha iyi mücadele edebilsin.
CHIP Online Notu: %80
+ Güzel tasarım
+ Etkileyici ekran
+ Çok yönlü kamera kurulumu
+ Harika pil ömrü
+ Hızlı şarj
+ 802.11ac Wi-Fi, NFC
- Bluetooth 4.2
- FM radyo yok
- 4K video yok
OPPO A91 Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 9
- İşlemci: Mediatek MT6771V Helio P70
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.1 GHz & 2.0 GHz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
- Dahili Depolama: 128 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 2 MP & 2 MP
- Batarya: 4025 mAh
- Çift SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 4.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 73 x 160 x 7.9 mm
- Ağırlık: 172 gr.
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