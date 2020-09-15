Kafa Karıştıran Telefon: OPPO A91 İncelemesi!

OPPO'nun yeni orta segment akıllı telefonu OPPO A91 amiral gemisi görünümüyle dikkat çekse de özellikleriyle kafa karıştırıyor. Peki, OPPO A91 özellikleri neler, performansı nasıl, satın alınır mı? İşte tüm detaylarıyla OPPO A91 incelemesi!

15 Eylül 2020 19:00

Ercan Uğurlu