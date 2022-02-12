Kafa Karıştıran Yeni Araştırma: Megalodon Gerçekten Çok mu Büyüktü?

Megalodon, gerçekten de düşünüldüğü gibi devasa bir köpekbalığı mıydı? Yoksa onun hakkında şimdiye dek söylenenler tamamen hayal ürünü mü? Yeni bir araştırmaya göre "evet."