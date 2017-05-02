Kafa Nakli Bir Yıldan Kısa Süre İçinde Mümkün Olacak
Tarihteki ilk kafa nakli, eğer bu iddia doğru çıkarsa, beklediğimizden çok daha önce gerçek olabilir!
Önümüzdeki yılın bu zamanlarında, eğer her şey planlandığı gibi giderse, Dünya tarihinin ilk kafa nakli ameliyatı, İtalyan cerrah Sergio Canavero tarafından gerçekleştirilecek. Bu fikri ilk defa 2015'in başlarında açıklayan Canavero, yakın zamanda Alman dergi OOOM ile yaptığı röportajda, ameliyatın önümüzdeki on ay içerisinde, Çin'de gerçekleşeceğini açıkladı
Ameliyatın uygulanacağı hasta, daha önce gönüllü olan, kas atrofisi hastası Valery Spiridonov olmayacak. Canavero ilk hastanın Çinli olacağını açıkladı.
Çinli Harbin Tıp Fakültesi'de çalışan ve Xiaoping Ren tarafından yönetilen bir doktor ekibi, 2014'te farelerde kafa nakli hakkında bir araştırma yayınlamıştı. Ren ayrıca ABD'de başarıyla gerçekleştirilen el nakli ameliyatında da bulunmuştu. Ocak 2016'da Surgical Neurology International'da yayınlanan makalede Ren'in Canavero ile birlikte çalışacağı açıklanmıştı.
Uygulanacak olan teknik 2013'de yayınlanan bir makalede açıklanmıştı. Ameliyatın yaklaşık 36 saat süreceği tahmin ediliyor.
Canavero, bu tekniği daha önce başarılı şekilde bir maymun üzerinde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ancak bazı bilim insanları bu konudaki etik endişelerini ifade ettiler. New York Üniversitesi biyoektiği Arthur Caplan yaptığı açıklamada Canavero'nun "aklını kaçırdığını" söyledi ve operasyon başarılı olsa bile, yeni vücudun kimyasının transfer edilen baş ve beyindeki etkilerinin tahmin edilemeyeceğini açıkladı.
Ancak Canavero kendinden oldukça emin görünüyor.
"Şimdilik sadece şunu söyleyebilirim ki, sadece bir kaç ay öncesine kadar imkansız görünen operasyonlar, tıp alanında gerçekleşen büyük yenilikler sayesinde gerçek oluyor. "
Canavero, bir sonraki hedefinin beyin nakli olduğunu açıkladı, ve bunun önümüzdeki üç yıl içinde mümkün olacağını söyledi.
"Eğer sadece beyini transfer edebilirsek, vücudun ameliyatı reddettme olasılığı tamamen ortadan kalkar. Çünkü beyin tamamen nötr bir organ ve bu yüzden bağışıklık tepkisinden etkilenmiyor. Ancak tüm kafa transfer edildiğinde kas, sinir ve damarlar farklı olduğundan vücut ile kafa bir birini reddedebilir."
Ali Ruhi Öztürk
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