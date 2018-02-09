Kafamıza Virüs ve Bakteri Yağıyormuş!

Yeni bir araştırma, kafamıza her an adeta virüs ve bakteri yağdığını ortaya çıkardı!

Kafamıza Virüs ve Bakteri Yağıyormuş!

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