Kafamıza Virüs ve Bakteri Yağıyormuş!
Yeni bir araştırma, kafamıza her an adeta virüs ve bakteri yağdığını ortaya çıkardı!
Güne pencerenizi açıp, havayı içinize çekerek başlıyorsanız, bilim adamlarının söylediklerini okuduktan sonra alışkanlıklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir araştırma, nerede olursanız olun virüslerin gökyüzünden hiç durmaksızın yağdığını gösterdi.
British Columbia Üniversitesi virologu Curtis Suttle, "her gün, 800 milyondan çok virüs gezegensel sınır tabakası üzerinde bir metre kareye yağıyor. Bu, Kanada'da her kişi için 25 virüs demek," diyor. Bu keşif, virüslerin bir kıtadan diğerine nasıl atladığını açıklıyor.
Sierra Nevada dağlarında yüksek irtifada örrnekler toplayan araştırmacılar, burada yükseklerde dolaşan milyarlarca virüs ve bakteriye rastladılar. Virüs ve bakterilerin çoğunun bu yüksekliğe güçlü okyanus dalgalarıyla ulaştığı düşünülüyor. Bunun ardından yağmur veya toz bulutları, bu virüs ve bakterileri yeniden yeryüzüne düşürüyor. Biyolojik yapılar genellikle troposferde yolculuk yapıyor. Troposfer, ticari uçakların uçtuğu, bulutların üzerindeki stratosferin altında bulunuyor.
Kafamızın çok üstünde uçan ve yeryüzüne inen bu virüsler, tahmin edeceğiniz üzere pek kötü değiller. Virüslerin çoğu insan hücrelerine saldırma yeteneğine sahip değilken büyük kısmı, biz fark bile etmeden geldiği gibi gidiyor. Bakterilere gelirsek, vücudumuz her tür bakteriye zaten ev sahipliği yapıyor. Bilim adamlarına göre ortalama bir insan vücudu, 100 trilyon bakteri hücresi taşıyor ve bunları çoğu olmadan yaşayamıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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