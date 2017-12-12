Kafasını Mikrodalgaya Sıkıştıran YouTuber!
YouTuber'lar tarafından çekilen pek çok garip video görmüş olabilirsiniz. Ama bu YouTuber'ın başına gelenler, herhalde kimsenin başına gelmez!
İngiliz YouTube "şakacısı" Jay Swingler, kafasını dolgu maddesiyle dolu bir mikrodalgaya sokarak canını tehlikeye attı. Kafası sıkışan Swingler, nefes aldığı hortumun da tıkanmasıyla panikledi.
Mikrodalgayı Swingler'ın kafasından çıkaramayan arkadaşları, acil servisten yardım istedi. Yaklaşık bir saat boyunca Swingler'ın kafasını çıkarmak için uğraşan West Midlands İtfaiyesi ise bu gösteriden "hiç etkilenmedik" dedi.
3 milyondan fazla gösterilen video, amacına ulaştı mı bilmiyoruz ancak herhangi bir izlenme sayısının insan hayatından değerli olmadığı kesin.
We're seriously unimpressed ??.— West Midlands Fire (@WestMidsFire) 7 Aralık 2017
Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH
İlginç videolar kaydetmek uğruna hayatını tehlikeye atanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Zeynel A. Öztürk
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