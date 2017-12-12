Kafasını Mikrodalgaya Sıkıştıran YouTuber!

YouTuber'lar tarafından çekilen pek çok garip video görmüş olabilirsiniz. Ama bu YouTuber'ın başına gelenler, herhalde kimsenin başına gelmez!

Oynat Kafasını Mikrodalgaya Sıkıştırdı! Kafasını mikrodalga fırına sıkıştıran YouTube "şakacısı" ölümden döndü!

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