Kağıt ve Kalem ile Yapılan Sensör, Vücut Sinyallerini İzleyebiliyor

Araştırmacılar, sadece kağıt ve kalem kullanarak çeşitli vücut sinyallerini izleyen sensörler oluşturmayı başardılar.

Kağıt ve Kalem ile Vücut Sinyalleri İzleyebiliyor

Missouri Üniversitesi araştırmacıları, normal bir kalem ve kağıt ile biyometrik giyilebilir cihazlar oluşturmanın mümkün olduğunu göstermişlerdi. İnsan derisi üzerine yerleştirilen bu elektronik cihazlar, biyofiziksel (sıcaklık, biyopotansiyel), biyokimyasal (pH, ürik asit, glikoz) ölçümler ve fazlasını yapmaya izin veriyor.

Grafitin iletken bir madde olduğu biliniyor. Kalem, iletken izler ve algılayıcı elektrotlar olarak işlev görecek grafit desenleri çizmek için kullanılabiliyor. Bildiğimiz, her yerde bulunan kağıt ise cihazı destekleyen, esnek yüzeyler olarak kullanılabiliyor. Bu yöntemle oluşturulan cihaz, kalp ritmi, solunum hızı, terin pH değeri, ürik asit, glikoz, cilt sıcaklıkları, elektrokardiyogramlar, elektromiyogramlar, alfa, beta ve teta ritimlerini izlemeye izin veriyor.

Araştırmacılar, sonuçların kalitesinin geleneksel yöntemlerle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu söylüyor. Takım, bu düşük maliyetli kağıt-kalem sistemini daha çok test ederek ticari hale getirmeyi amaçlıyor.

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