Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği Netflix filmi 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanı paylaşıldı. OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait. İşte Kağıttan Hayatlar filminin fragmanı, konusu, oyuncuları...

Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı

Son günlerin oldukça merak edilen projelerinden birisi de Kağıttan Hayatlar filmi. Netflix, başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, heyecanla beklenen yeni orijinal filmi Kağıttan Hayatlar'ın resmi fragmanını paylaştı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.

KAĞITTAN HAYATLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğru , Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peki Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN FRAGMANI

Kağıttan Hayatlar | Resmi Fragman | NetflixKağıttan Hayatlar | Resmi Fragman | Netflix
Sen nereden çıktın Ali? Kağıttan Hayatlar 12 Mart’ta sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 204 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Kağıttan Hayatlar | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Kağıt toplayarak geçinen ve sağlığı giderek kötüleşen Mehmet terk edilmiş bir çocuk bulur. Birden hayatına giren küçük Ali, onu kendi çocukluğuyla yüzleştirecektir.

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