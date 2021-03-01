Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı

Son günlerin oldukça merak edilen projelerinden birisi de Kağıttan Hayatlar filmi. Netflix, başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, heyecanla beklenen yeni orijinal filmi Kağıttan Hayatlar'ın resmi fragmanını paylaştı.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.
KAĞITTAN HAYATLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kağıttan Hayatlar, 12 Mart 2021'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI
Dizinin kadrosunda Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğru , Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor.
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Peki Kağıttan Hayatlar filminin konusu nedir? İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİNİN FRAGMANI
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