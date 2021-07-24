Kahoot! ile Zoom Güçlerini Birleştirdi

Dünya çapındaki öğrenme platformu şirketi olan Kahoot! bugün Zoom Video Communications, Inc ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. Bu birliktelik ile Zoom için Kahoot! uygulamasını kullanıma sunmak ve Zoom toplantılarındaki katılımcıların doğrudan Zoom Meetings üzerinden Kahoot! öğrenim içeriklerine erişmelerini, içerikleri sunmalarını ve oynamalarını kolaylaştırmak amaçlanıyor.
Ekip motivasyonu için birebir
Tüm dünyada, çalışma ortamlarında ve sosyal ortamlarda görüntülü iletişimin kullanım hızının artmasıyla birlikte, etkili şekilde öğrenme, işbirliği yapma ve bağlantı kurma açısından katılımın önemi ortaya çıktı. Birçok şirketin faaliyetlerini sanal ortamda yürütmeyi sürdürdüğü veya hibrit bir modele geçmek için hazırlık yaptığı bu dönemde, Zoom için Kahoot! uygulaması sayesinde, şirket yöneticilerinin Kahoot!'un etkileşimli ve oyun bazlı öğrenme deneyimleriyle ekip üyelerini motive etmeleri ve bir araya getirmeleri hiç olmadığı kadar kolay hâle gelecek.
Yeni nesil öğrenme, çalışma ve oyun oynama deneyimi
Kahoot CEO'su Eilert Hanoa, görüntülü iletişimin iş, aile ve arkadaş ortamlarında kişilerin bağlantıda kalmasını sağlama konusunda hayati bir rol oynadığını belirterek, "Zoom, kullanıcılarımızın Kahoot! oyunları sunmalarının ve oynamalarının yanı sıra Kahoot! tarafından desteklenen etkileşimli sunumlar yapmak için kullandıkları en popüler platformlardan biri. Her türden görüntülü aramada katılım ve etkili öğrenme düzeyini artırmayı hiç olmadığı kadar kolay hâle getiren, erişilebilir ve kusursuz bir deneyim sunmak amacıyla Zoom için Kahoot! uygulamasını kullanıma sunmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.
Zoom Apps & Integrations Ürün Müdürü Ross Mayfield ise şunları söyledi: "Uzaktan çalışma sistemlerinin veya hibrit sistemlerin sunduğu esnekliği benimseyen şirketlerin ve bireylerin sayısı arttıkça, sanal olarak anlamlı bağlantılar kurmayı destekleyen platformlar geleceğin iş dünyasında başarıya ulaşmanın anahtarı olacaktır. Zoom için Kahoot! uygulaması ile kullanıcılarımız herhangi bir Zoom toplantısını kullanıcıların unutamayacakları dinamik ve etkileşimli bir öğrenme deneyimine dönüştürebilirler."
Zoom için Kahoot! uygulaması, kullanıcıların Zoom toplantısından ayrılmadan veya ikinci bir cihaza ihtiyaç duymadan diğer toplantı katılımcılarıyla birlikte Kahoot! oyunlarına ve öğrenim içeriklerine erişmelerine, bunları sunmalarına ve oynamalarına olanak sağlıyor. Bu sayede, şirket yöneticileri toplantılarda, sunumlarda ve sanal etkinliklerde ekiplerinin enerjisini yüksek tutabilecek.
Her bir görüntülü aramanın potansiyelini ortaya çıkar
Uygulama ile moderatörler, Kahoot! uygulaması ile tüm katılımcılar için katılımı teşvik etmek amacıyla tatlı bir rekabetin ve oyunların gücünden yararlanabilecek. Kullanıcılar bilgi düzeylerini ölçmek ve geri bildirim almak için çalışanların nabzını tutabilecek, kelime bulutları ile yaratıcı düşünmeyi teşvik edebilecek, ayrıca anketler, açık uçlu sorular ve daha fazlası ile katılımcıların seslerini duyurmalarına yardımcı olabilecek. Kuruluşlar ise beyin fırtınası özelliğinden yararlanarak kitle kaynak çalışmalarında farklı görüşlere ulaşabilir ve işbirliğini üst seviyeye çıkarabilecek.
Yeni iş birliği sayesinde, toplantı moderatörleri, Kahoot! deneyimiyle sunulan verilere ve raporlara anında erişebilecek. Bu öğeler, katılımcıların içeriklerle etkileşimlerine göre gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. Ayrıca moderatörler, Kahoot! oyunlarını canlı oturuma katılamayan diğer kişilerle kendi hızında yarışmalar olarak paylaşabilecek veya alıştırmalar yapıp skorlarını yükseltmeleri için oyunları tüm katılımcılara göndererek, katılımcıların katılım düzeyini artırabilecek, böylece öğrenimin daha kalıcı olmasını sağlanabilir.
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