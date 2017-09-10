Kalamar Mürekkebinin Yeni "Mucizesi"

Kalamar mürekkebinde bulunan melanin nanopartiküller, insanlığı büyük bir dertten kurtarabilir!

Kalamar mürekkebinin yeni "mucizesi"

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