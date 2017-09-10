Kalamar Mürekkebinin Yeni "Mucizesi"
Kalamar mürekkebinde bulunan melanin nanopartiküller, insanlığı büyük bir dertten kurtarabilir!
Kalifornya San Diego Üniversitesi'nde çalışan bir grup mühendis, diş eti hastalıklarını tespit edebilen, kalamar mürekkebi ve ultrason ile çalışan bir teknik geliştirdi. Eğer daha önce diş eti şikayetleri için doktora gittiyseniz bilirsiniz: şu an kullanılan metal kancalı sonda tekniği çok acı verici. Ancak eğer bu araştırma meyve verirse, bundan sonra diş eti hastalıklarının teşhisi için tek yapmanız gereken biraz su ve mısır nişastasıyla karıştırılmış gıda sınıfında kalamar mürekkebi ile gargara yapmak.
Kalamar mürekkebi, melanin nanopartikülleri bakımından oldukça zengin ve bu madde ile gargara yaptığınızda partiküller diş ve eti arasına rahatça giriyor. Bundan sonra doktorunuzun tek yapması gereken belli bir frekansta lazer ile gerekli alanı aydınlatmak. Bu lazere maruz kalan melanin partikülleri şişiyor ve diş etinin farklı yerlerinde basınç farklılıkları oluşturuyor. Bunun ardında da ultrason devreye giriyor ve tüm ağınızın haritasını çıkarıyor.
Araştırmacılar bu tekniği daha da geliştirerek tüm tespit sürecini tek başına gerçekleştirecek tek bir cihaz tasarlamayı hedefliyor. Biraz kalamar mürekkebi ile gargara yapmak, diş etinize kanca ile müdahale edilmesinden çok daha iyi olsa da, mürekkebin tuzlu ve acı tadından da kurtulmak iyi olurdu.
Ali Ruhi Öztürk
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