Kalaşnikof'tan Elektrikli Araba ve Katil Robot!
AK-47 tüfeği ile tanınan Kalaşnikof, herkesi şaşırtarak elektrikli bir araba tanıttı. Ayrıca yanında 4 metrelik bir katil robot da var!
Rus silah üreticisi Kalaşnikof'u muhtemelen pek çoğumuz gibi AK-47 makineli tüfek modeli ile tanıyorsunuz. Ama şimdi, elektrikli araç alanında da ciddi girişimleri ile parmak ısırtıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta elektrikli ve hibrit otomobil ve bisiklet filosunu tanıttı.
Tanıtımların odağında, retro tarzdaki CV-1 vardı. 350 kilometrelik bir menzile sahip olan ve yaklaşık altı saniyede saatte 100 km'ye kadar çıkabilen aracın pilleri ise saatte 90 kilowatt kapasite sunuyor.
Aynı etkinlikte, Kalaşnikof bir hibrit araba ve elektrikli motosiklet de tanıttı. İki kişilik arabanın Rus ordusu ve motosikletin ise polis birimleri için tasarlandığı bildirdi.
Şirketin elektrikli ve hibrit araçlar alanında ilk girişimi aslında bu değil. 2017 yılında şirket, hem bir hoverbike hem de tank benzeri bir muharebe aracı üzerinde çalışmıştı.
Silahlar yaptığı en iyi şey de olsa, bilim-kurgu filminden fırlama devasa büyüklükteki metal ölüm robotu da Kalaşnikof'un bombaları arasındaydı. Bu robotun, şirketin çok yönlülüğünü gösterir nitelikte olduğu kesin.
Yavuz Alp Şimşek
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