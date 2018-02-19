Kalp Krizini Atlatmanızı Sağlayan Boğaz Sensörü!
Bilim adamlarının geliştirdiği yeni "boğaz sensörü", kalp krizi sonrasında iyileşme sürecini hızlandıracak!
- Zeynel A. Öztürk
Konuşma ve yutkunma yetenekleriniz, kalp krizi geçirdikten sonraki durumunuz hakkında çok şey söylüyor. Ancak burada verileri algılayıp ölçmek, zor bir iş. Mikrofonlar, hastadan gelen seslerle dışarıdan gelen sesleri ayırt etmekte zorlanıyorlar. Sensörleri hastane dışında üzerinizde tutmak ise ayrı bir problem.
Northwestern Üniversitesi, bu sorunu çözmüş olabilir. Üniversiteden bilim adamları, geliştirdikleri giyilebilir boğaz sensörü ile konuşma yitimi tanısını yapmaya ve tedavi etmeye yardımcı oluyor. Konuşma yitimi, genellikle kalp kriziyle ilişkilendirilen bir rahatsızlık. Kablosuz cihaz, ses tellerinizin titreşimlerini izleyerek iyileşme sürecini ölçüyor ve doktorların müdahalesinin gerekip gerekmediğini belirliyor.
Sensör, mikrofondan hem daha isabetli, hem de daha rahat ve dayanıklı. Sensörde kullanılan "yeni malzemeler", sensörün esnemesine ve uzamasına izin veriyor. Böylece sensör, sizi rahatsız etmiyor. Doktorlar nasıl konuştuğunuzu ve yutkunduğunuzu sadece kontrollü hastane odalarında değil, gerçek hayatta da takip edebiliyorlar.
Cihaz tam anlamıyla iyileşmeyi garantilemese de, iyileşme sürecini hızlandırıp günlük işlerinizi en azından kısmen devam ettirmenize yardımcı olabilir.
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