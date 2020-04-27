Kambur Balinaları Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz

Doğanın ve hayvanlar aleminin harikaları saymakla bitmiyor. Araştırmacılar, şimdi de zorlu bir çalışmayla birkaç kambur balinayı yavrularını emzirirken görüntülemeyi başardılar.

27 Nisan 2020 00:03