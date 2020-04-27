Kambur Balinaları Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz

Doğanın ve hayvanlar aleminin harikaları saymakla bitmiyor. Araştırmacılar, şimdi de zorlu bir çalışmayla birkaç kambur balinayı yavrularını emzirirken görüntülemeyi başardılar.

Oynat Kambur Balina, Yavrularını Emzirirken Görüntülendi Araştırmacılar, zorlu bir çalışmayla birkaç kambur balinayı yavrularını emzirirken görüntülemeyi başardılar!

Su altındaki canlıların hayatlarını görüntülemek, kara üzerinde yaşayanlara göre çok daha zor. Ancak Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar, kambur balinaların yavrularını nasıl emzirdiğini görüntülemeyi başardılar. Bu balina türünün ağırlığı 36 tona, uzunluğu ise 14,6 ile 19,1 metreye ulaşabiliyor.

Akustik kayıt cihazlarından, derinlik sensörlerinden ve ivmeölçerlerden faydalanan araştırmacılar, Maui üreme alanındaki yedi balinaya, rahatsız etmeyen vantuz etiketleri yerleştirdiler. Bu çalışmanın belki de en heyecan verici tarafı, sistem içerisinde kameraların da bulunmasıydı. Takımın "balina kamerasıyla" yetinmediğini, drone'lar yardımıyla balinaların vücut durumu ve sağlığı hakkında bilgi topladıklarını söyleyelim.

Balinanın görüş açısından görüntüler sunan kameralar, bebek balinaların annelerinin besleme bezlerinden nasıl süt emdiklerini görüntüledi. Bu sırada diğer balıkların sıçrayan sütleri kapmak için balinanın etrafına toplandıkları da gözden kaçmadı. Kaydedilen videolarda balina başına 5-20 saatlik görüntü bulunsa da, yavru balinaların ilk bir senenin neredeyse tamamı boyunca sütle beslendikleri biliniyor.

İzlemesi bir hayli ilginç olan videolar, araştırma takımının kambur balinalarının emzirme davranışları hakkında bir nicelik değerlendirmesi yapmasında yardımcı olacak.

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