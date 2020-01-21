Kamerası En İyi Telefonlar

Kamera performansı en iyi olan telefonların piyasadaki en pahalı telefon olmaları gerekmiyor. Bugün satılan telefonların bazıları, diğerlerine kıyasla müthiş kameralara sahipler. Yani dünyanın en iyi kameralı telefonu için en pahalı telefonu almanız şart değil. Bu sayede gerçek fotoğraf makinenizi bir kenara bırakıp, sadece telefonunuzla işinize bakmanız bile mümkün olabilir. Profesyonel fotoğrafçılık yapıyorsanız, gerçek bir kameraya ihtiyacınız olacak ancak geri kalan çoğu zaman farkı görmekte zorlanabilirsiniz.
En iyi kameralı cep telefonu hangisi diye düşünüp durmanıza artık gerek yok. Aşağıda, fiyatı bütçenizi delip geçmeyen en iyi kameralı 8 telefonu sizin için seçip sıraladık.
Huawei P30 Pro
Halefinin kamera gücünü devam ettiren Huawei P30 Pro, piyasadaki kamerası en iyi telefonlardan bir tanesi ve bunda elbette ana kamerasının önemli rolü var. 40MP, 20MP ve 8MP sensörler, karlanma azaltma, müthiş resim işleme ve süper zoom gibi işlevlerle birleşerek P30 Pro'ya müthiş bir kamera yeteneği kazandırıyor.
Samsung Galaxy S10 Plus
Kamera alanında çıtayı yükselten Galaxy S10 Plus, arka tarafındaki f/1,5 diyaframlı çift 12MP kamerayla düşük ışıkta bile göz alıcı kareler yakalayabiliyor. Karlanmayı azaltma konusunda Samsung'un da ciddi çalışmaları var. 960fps "super slow motion" ağır çekim işlevi, Galaxy S10 Plus'ta sevdiğimiz işlevler arasında.
iPhone 11 Pro
Apple'ın en son iPhone üçlüsü, özellikle içerik oluşturanlar tarafından çok tutuluyor. En iyi özellikler ve uygun sayılabilecek fiyatı bir arada tutan iPhone 11 Pro, üçlünün ortadaki seçeneği ve bizce gösterinin yıldızı.
Telefonun arka yüzünde geniş açılı ve optik zum destekli üç kamera lensi bulunuyor. Piyasadaki en hızlı telefonlardan biri olan iPhone 11, sizi performans konusunda da üzmüyor.
iPhone XR
iPhone satın alma fikri size ilginç gelse de iPhone 11 Pro'nun fiyatı sizi korkuttuysa, iPhone XR ideal bir alternatif olabilir. 2.942mAh pille gelen cihaz, 12MP ana kamerasıyla güçlü bir kamera performansı sunuyor, üstelik çok daha uygun fiyatlı. Ancak kamera sizin için çok önemliyse, biraz daha fazla para harcayıp iPhone 11 Pro'yu tercih etmenizde fayda var.
Samsung Galaxy Note 10
Galaxy Note 10, 2019'da üç kameraya geçen birçok telefondan bir tanesi. Bunun doğru bir hamle olduğu kesin, çünkü 16MP ultra geniş, 12MP standart ve 12MP telefoto lens, size harika bir performans sunuyor. Samsung'un videolardaki titreşimleri gidermek için çok çalıştığını da ekleyelim.
Samsung Galaxy S8
Instagram'da fotoğraf paylaşmaktan çok fazlasını yapmayacaksanız, muhtemelen en pahalı telefonun peşinde değilsiniz. Bu nedenle hala müthiş bir telefon olan Galaxy S8'i listemize dahil ettik. Galaxy S8, özel selfie modu sayesinde kendi fotoğrafınızı çekmeyi çok kolay bir hale getiriyor. Düzgün bir fotoğraf çekmeniz için sürekli deneme yapmanıza gerek yok, Galaxy S8 bunu doğrudan yapmanıza izin verecek.
Huawei Mate 20 Pro
Birkaç senedir piyasada olan Huawei Mate 20'nin fiyatı artık daha uygun. Telefon, listemizdeki en güçlü kameralardan birine sahip. Özellikle müthiş bir geniş açılı lense sahip olan telefon, HDR özelliğiyle Huawei P30 Pro'ya yetişmese de, üçlü kamerasıyla çok iyi bir kamera performansı sunuyor. Telefonun tasarımı da oldukça hoş.
Honor 20
Huawei ailesinin bir parçası olan Honor 20, bir dizi yüksek teknik yeteneği çok ucuza sunuyor. Cihazda 48MP ana lens, 16MP süper geniş açılı lens dahil olmak üzere dört lens bulunuyor. Honor 20'den elbette DSLR'ye yaklaşan bir kamera kalitesi beklememek gerekiyor, ancak fiyatına göre müthiş şeyler sunduğu açık.
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