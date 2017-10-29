Kanada'da ilk drone kazası gerçekleşti
Kanada'da bir drone, hava alanına yaklaşan uçağa çarptı
Pazar günü yapılan bir açıklama ile Marc Garneau, Perşembe günü bir Skyjet uçağına Québec City'deki Jean Lesage Uluslararası Havaalanı'na yaklaştığı sırada bir drone'un çarptığını duyurdu. Kanada Ulaşım Bakanı'nın söylediğine göre bu, ülke için bir ilk. Neyse ki Garneau'nun söylediğine göre uçak sadece ufak hasar almıştı ve güvenli bir şekilde iniş yapabilmişti.
Uçağın bir Beech 100 King Air olduğu söylenirken, drone hakkında henüz bilgi verilmiş değil. Garneau'nun CBC'ye söylediği üzere eğer drone bir motora veya kokpite çarpmış olsaydı "çok daha ciddi" bir hasara yol açabilirdi. Söylediğine göre drone havaalanından 3 mil (4.8km) uzaklıkta 450 metre yükseklikte uçuyordu ve bu da yasal sınırın 150 metre üstünde. Uçakta ise sekiz yolcu bulunmaktaydı.
Drone'ların yaygınlaşmalarından beri bu insansız hava araçlarının diğer hava araçlarını tehlikeye attıkları yönündeki raporlar giderek artıyor. Bazı olaylar "yakın geçişler" olarak raporlanırken, bazı raporlarda pilotlar bir drone'un uçaklarına çarptığından emin olduklarını söylüyorlar, ancak drone'un gerçek varlığı doğrulanamıyor.
Hatta bu yılın daha erken dönemlerinde Federal Aviation Administration (Federal Havacılık Dairesi) bir drone'un bir uçağa çarptığına dair hiçbir doğrulanabilir kanıt bulunmadığını belirtmekteydi.
Levent Öztürk
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