Kanser Tedavilerinden Grip Aşısı Umudu!

Kanser tedavilerinden immünoterapi için fareler üzerinde yapılan deneyler, grip aşısı ile ilgili şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu!

  • Levent Öztürk
Kanser Tedavilerinden Grip Aşısı Umudu!
Shutterstock - Photobytawat

Kanser tedavileri söz konusu olduğunda, immünoterapi'nin – yani hastanın kendi bağışıklık sistemini aktif eden tedaviler – giderek daha ümit verici hale geldikleri söylenebilir. Buna bağlı olarak şimdi de bilim insanları, normal grip aşısının direk olarak tümör bölgesine enjekte edilmesi ile farelerin kanserle savaşma yeteneklerinin güçlendirildiğini açıkladı.

İmünoterapi tedavileri özellikle tümörlerin "soğuk" değil "sıcak" oldukları durumlarda işe yarıyor. Bağışıklık (immün) hücreleri genellikle kanserli hücrelerden kolay bir şekilde ayırt edilemeyen sağlıklı vücut hücrelerini öldürmemeye odaklandıklarından dolayı pek aktif olmuyorlar. Ancak sıcak tümörlerde bağışıklık sistemi tümörü durdurma isteğine sahip gözüküyor. Bu yüzden de immünoterapi ile bir tümörü tedavi etmek için ideal olarak bir sıcak tümörün bulunması tercih ediliyor ancak tümörlerin az bir kısmı bu grupta bulunuyor. Bunun çözümü de soğuk tümörleri sıcak hale çevirerek bağışıklık sistemini aktif etmekten geçiyor.

Bulgularını Proceedings of the National Academy of Sciences üzerinde yayınlayan Rutgers Üniversitesi ekibi, bu yöntemi başarmak için denek olarak fareleri ve bağışıklık sistemi aktivatörü olarak grip aşısını kullandılar.

Araştırmacılar, soğuk tümörlerin mevsimsel grip aşısı ile etkilendikten sonra sıcak olduklarını gördü. Olumlu sonuçlar ardından yapılan ileri deneylerde kullanılan hücreler genellikle deri kanseri ile ilişkilendirilen melanom hücreleriydi ve bunların seçilme sebebi de direkt olarak grip virüsünden etkilenmiyor olmalarıydı. Başka bir deyişle hücrelerin direkt olarak virüsten etkilenmeleri gerekmiyor, sadece bağışıklık sisteminin tümör alanına tepkisini güçlendiriyor. 

Tabii ki bu araştırmanın fareler üzerinde yapıldığını ve insanlarda aynı etkiye sahip olmayabileceğini unutmamakta fayda var. Ancak araştırmacılar, akciğer kanseri için tedavi olan 30.000 kişinin verilerini kontrol ettiklerinde, grip olan kişilerin hayatta kalma oranlarının daha yüksek olduğunu gördüklerini söylüyor.

Bulgulara göre grip aşısı kanser imünoterapileri için etkili bir yöntem olsa bile gerçek dünyada hastalarda kullanılması için uzun bir süre geçmesi gerekecek. Ayrıca aşının mükemmel olmadığını da unutmamakta fayda var. Aşının daha etkili bir hale getirilmesi gerekiyor ve bu da, insanlar üzerindeki testlerden önce yapılması gereken daha pek çok deney olduğu anlamına geliyor.

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