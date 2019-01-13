Kanser Tedavisinde Yeni Yöntem Arayışı!
Kanser hücrelerini belirlemek ve belki de yok etmek için yeni bir yöntem bulunmuş olabilir.
Bir süre önce Angewandte Chemie'de yayımlanan bir araştırmada araştırmacılar, elektro-kimyasal mikroskobi olarak adlandırılan bir görüntüleme yöntemini tanıttılar. Bu yöntem dokuları gözlemlemek için boyalar veya ışıklı işaretçiler gibi diğer ek kimyasalları kullanmak yerine, elektro-kimyasal sondalar ile dokunun çevresindeki doğal biyo-molekülleri belirliyor.
Bu araştırmada araştırmacılar, doku örneklerine hafifçe dokunan yumuşak mikro-elektrotlar kullandılar. Elektrotlar dokuların üzerinde hareket ederken, elektrik akımı yardımı ile dokular tarafından üretilen belirli kimyasalların ölçümünü yapmakta. Ekip, bu tekniğin kullanımı için üç farklı örnek sunmuş durumda. İlk örnek fare karaciğerleri taranarak, potansiyel bir ilaç iletim sistemi olarak çalışılan özel nano-şeritleri göstermekteydi. İkinci örnekte sondalar, bir fare kalbinin tam görüntüsünü sunmak için hemoglobin proteinleri ölçüyordu. Bir diğer deneyde ise araştırmacılar, yöntemin sağlıklı insan dokusunu kanserli dokudan ayırt edebildiğini gösterdiler.
Araştırmacılar, gelecekte bu yöntemi sadece kanser hücrelerini belirlemek için değil, aynı zamanda yok etmek için kullanmak istiyorlar. Çalışmanın yazarlarından Hubert Girault yaptığı açıklamada, mikroskop camları üzerindeki kanser hücrelerini şu anda da kolaylıkla öldürebildiklerini, ancak bunu kalın doku üzerinde yapmanın çok daha zorlu bir şey olduğunu söylüyor.
Levent Öztürk
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