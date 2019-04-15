"Kara Deliğin Adı Chris Cornell Olsun"
Müzik grubu Soundgarden'ın hayranları, büyük ilgi çeken kara deliğin adı için ilginç bir kampanya başlattı!
İlk gerçek kara delik görüntüsünün Çarşamba günü ortaya çıkmasının ardından rock grubu Soundgarden'ın solisti Chris Cornell'in adının kara deliğe verilmesi için bir imza kampanyası başladı. Cornell'in bilinen şarkılarından birinin adı "Black Hole Sun" (Kara Delik Güneşi) idi.
Pazar günü 11:23 itibariyle kampanya, 37.026 imzayı toplamış bulunuyordu. Cornell'in hayranları ne kadar çabalasa da kara delik, Powehi olarak anılıyor. Powehi, Hawaiian dilinde "bitmemiş karanlık yaratılışın kaynağı" anlamına geliyor. Projeye dahil olan gökbilimcilerin bir Hawaii'li profesörden projeyi isimlendirmek için yardım istediği iddia ediliyor. Bunun nedeni, fotoğrafı oluşturmakta kullanılan teleskopların sekizinden ikisinin Hawaii'de bulunması.
İmza kampanyasını başlatan Giuliana Jarrin, "NASA'ya, Event Horizon Telescope Collaboration'a ve bu keşifte yer alan tüm gökbilimcilere ve bilim insanlarına bu kara deliğe Chris Cornell'in adını vermelerini istiyorum diyor" ve şöyle devam ediyor:
"Bu, (Chris Cornell'in) hayatını ve müziğe olan katkısını onurlandırmanın 'gerçeküstü' ve şaşırtıcı bir yolu olurdu."
Hayatının önemli bölümünde depresyon sorunuyla karşı karşıya kalan Cornell, 18 Mayıs 2017'de verdiği bir konserin ardından kendini asarak 52 yaşında yaşamına son vermişti.
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