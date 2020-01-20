Kara Deliğin Etrafında Dönen Gizemli Nesneler Keşfedildi!

Samanyolu galaksisinin ortasındaki kara deliğin etrafında dönen ilginç cisimler keşfedildi!

Kara Deliğin Etrafında Dönen Yeni Nesneler

Samanyolu galaksisinin ortasında güneşimizden 4,6 milyon kat daha büyük olan bir süper kütleli kara delik (Sagittarius A) bulunuyor. Kara deliğin etrafında ise yıldızların ve gazın bulunduğu biliniyor. Şimdi ise gökbilimciler, farklı türdeki nesnelerin kara deliğin etrafında döndüğünü fark etti.

Yeni "G" sınıfa ait nesnelerden ilki, 2005'te keşfedilmişti. G2'nin keşfi ise 2012'de gerçekleşti. Şimdi ise Nature'ın paylaştığı bir araştırma raporunda dört yeni nesnenin daha bulunduğu söyleniyor. Nesnelerin iki yıldızın birleşmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

UCLA Galactic Center Group'tan profesör Andrea Ghez, bu nesnelerin gaz gibi göründüğünü, ancak yıldız gibi davrandığını söylüyor. Ghez, G2 kara deliğe yaklaştığında uzadığını ve gazının kendisinden ayrıldığını belirtiyor.

Takım, G nesnelerinin birer yıldız olduğuna inanıyor çünkü gaz, kara deliğe yaklaşıldığında uzamaya başlasa da, gazın içerisindeki tozlu bileşenlerde herhangi bir uzama gerçekleşmiyor.

Altı G nesnesinin yörüngesi, kara delik etrafında tek bir yolculuğu 100 - 1.000 sene arasında bir zaman alabiliyor. G2, 2014'teki kara deliğe yakınlaşması esnasında bir miktar gaz kaybettiğinden, 2019'da gözlenen etkinliğin bu maddenin Sagittarius A'ya ulaşmasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

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