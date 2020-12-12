Kara delikler yeterince hızlı dönerse ne olur? Bilim bu soruyu cevapladı!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, kara delikler yeterince hızlı dönerse yeni güçler kazanabilir. Hızlı dönen karadeliklerin tüyleri, yani başka bir skaler alanı ya da alanları olabilir.