Karanlık İnternetin Bir Kalesi Daha Yıkıldı; DarkMarket kapatıldı

Uyuşturucu ticaretinin karanlık internetteki en büyük pazarlarından biri olduğu söylenen, sahte paranın, çalıntı kredi kartı detaylarının, anonim SIM kartların ve kötü amaçlı yazılımların da satıldığı DarkMarket, Almanya, Avusturalya, Danimarka, Moldova, Ukrayna, Birleşik Krallık ve ABD'nin ortak çabasıyla ve Europol'un koordinasyon yardımıyla kapatıldı. DarkMarket, DarkWeb'in (Karanlık internet) en önemli kalelerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Diğer karanlık internet pazarlarından biri olan ve 2017 yılında kapatılan AlphaBay gibi, bu operasyon da sitenin çalıştırıcısını takip etmeyi ve tutuklamayı içerdi. Geçtiğimiz hafta sonunda Alman Merkezi Suç İnceleme Departmanı, Almanya-Danimarka sınırına yakın bir noktadan DarkMarket'i çalıştırdığı iddia edilen 34 yaşındaki bir Avusturalyalı adamı tutukladı.
Bunun ardından Pazartesi günü yetkililer, Moldova ve Ukrayna'daki 20 DarkMarket sunucusunu ele geçirip kapattı. Ancak, The Guardian'ın söylediğine göre, DarkMarket operasyonu, güney batı Almanya'daki eski bir NATO sığınağından çalışan web-host firması Cyberbunker üzerine yapılan aylardır süren bir araştırma ile aynı zamana denk geliyor. Bu araştırma ve sonrasında gelen dava, iddialara göre bölgede yasa dışı online eylemlerde bulunan, Eylül 2019'da tutuklanan üç Alman, üç Danimarkalı ve bir Bulgar'ı içeriyordu.
Europol'un söylediğine göre DarkMarket yaklaşık 500.000 kullanıcıyla çalışmaktaydı ve bunların 2.400'den fazlasını satıcılar oluşturuyordu. DarkMarket kapatılmadan önce 320.000'in üzerinde işlem yapmış ve 4.650'den fazla Bitcoin ile 12.800'den fazla Monero el değiştirmişti. Europol'un söylediğine göre bu işlemler toplamda 140 milyon Avro'dan büyük bir miktara denk geliyordu.
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