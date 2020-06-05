Karantinada en çok bu oyunlar oynandı: Playstore'da en çok sevilen oyunlar

Playstore'dan en fazla indirilen oyunların listesi! Karantina döneminde Playstore oyun satışı rekoru kırdı. Peki en fazla hangi oyunlar indirildi? İşte son zamanların en beğenilen oyunları...