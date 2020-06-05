Karantinada en çok bu oyunlar oynandı: Playstore'da en çok sevilen oyunlar

Playstore'dan en fazla indirilen oyunların listesi! Karantina döneminde Playstore oyun satışı rekoru kırdı. Peki en fazla hangi oyunlar indirildi? İşte son zamanların en beğenilen oyunları...

Playstore'da En Fazla İndirilen Oyunlar

Playstore'da Mart, Nisan ve Mayıs aylarında satışlar yüzde 100 arttı. Karantina sürecinde oyunlara ilginin artmasıyla birlikte, Playstore satış rekoru kırdı.

İndirilen oyunlar arasında en fazla futbol oyunları yer aldı. İndirilen oyun türleri sırasıyla spor, aksiyon ve dövüş oldu. Ailece oynanabilen çok oyunculu modu olan oyunlar da ilgi topladı.

Oyunlara ilgi gösteren kullanıcılar çoğunlukla 13-35 yaş aralığındaydı. Oyunlar en fazla saat 17.00 ile 23.00 aralığında satın alındı. 

EN FAZLA İNDİRİLEN 5 PC OYUNU

İşte karantina döneminde en fazla indirilen 5 bilgisayar oyunu:

1- Football Manager 2020

500 binden fazla gerçek oyuncunun yer aldığı oyunda, onlarca ülkedeki, 2 bin 500 kulüpten biri seçilerek zirveye taşınıyor. Football Manager 2020'de altyapıdan oyuncu yetiştirme ve dünya genelinde çeşitli turnuvalara katılarak menajerlik kimliği geliştirme fırsatı sunuluyor.

Playstore fiyatı: 144 TL.

https://www.playstore.com/urun/football-manager-2020

2- Mount & Blade II - Bannerlord

Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen oyunun tamamı Türkçe. Strateji temelli rol yapma oyununda kaleler kuşatılıyor, birlikler kontrol ediliyor ve at üstünde savaşılıyor.

Playstore fiyatı: 139 TL.

https://www.playstore.com/urun/mount-blade-ii-bannerlord

3- Red Dead Redemption 2

Rockstar Games tarafından yayınlanan açık dünya temalı vahşi batı oyununda, rakip çetelere karşı mücadele ediliyor. Western atmosferinin gerçekçi bir şekilde yansıtılması oyuncuların en beğendiği unsurların başında geliyor.

Playstore fiyatı: 198 TL

https://www.playstore.com/urun/red-dead-redemption-2

4- Mortal Kombat 11

Etkileyici hikâye sunumu ve gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken oyunda, kombo sistemi serinin önceki yapımlarına göre daha gelişmiş. Bu da oyunun tercih sebeplerinin başında geliyor.

Playstore fiyatı: 68 TL

https://www.playstore.com/urun/mortal-kombat-11

5- NBA 2K20

NBA yıldızlarını odağına alan, gerçekçiliği ve müzikleriyle oyuncuların büyük beğenisini kazanan yapım, NBA ruhunu başarılı bir şekilde aktarıyor. Çevrimiçi maçlar da heyecanı zirveye taşıyor.

Playstore fiyatı: 75 TL

https://www.playstore.com/urun/nba-2k20

EN ÇOK SATAN İLK 5 KONSOL OYUNU

1- eFootball PES 2020

Playstore Fiyatı: 299 TL

https://www.playstore.com/urun/efootball-pes-2020-ps4

2- Resident Evil 3

Playstore fiyatı: 449 TL

https://www.playstore.com/urun/resident-evil-3-ps4

3- Death Stranding

Playstore fiyatı: 149 TL

https://www.playstore.com/urun/death-stranding-ps4

4- Control

Playstore fiyatı: 399 TL

https://www.playstore.com/urun/control-ps4

5- Call Of Duty Infinite Warfare Legacy Edition

Playstore fiyatı: 169 TL

https://www.playstore.com/urun/call-of-duty-infinite-warfare-legacy-edition-ps4

 

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