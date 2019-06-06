Karayip Korsanları 6 İçin İmza Kampanyası!
Dünyanın en popüler aktörlerinden Johnny Depp, son zamanlarda ciddi hatalar yapsa da; hayranları tam güçle arkasında duruyor. İşte bunun son kanıtı!
- Barış Terun
Son zamanlarda, sosyal medyada birbiri ardına imza kampanyaları düzenleniyor. Bazı imza kampanyaları gerçeklikten uzak ve gerçekleşmesi imkansız iken, bazı kampanyalar ciddi temellere dayanıyor. Yeni imza kampanyalarının arasında Game of Thrones'un yeni sezonunun yeniden çevrilmesi, Zack Snyder'ın yönetmenliğini üstlendiği Justice League gerek beyaz cam, gerek beyaz cam gerekse DVD ortamlarında yayınlanması ve Pirates of the Caribbean 6'da Johnny Deep'in tekrar yer alması bulunuyor. Tüm bu fikirler takdire şayan...
Johnny Depp'in popülaritesi azalmış olabilir ancak ünlü oyuncu hala, Hollywood dünyasının en yetenekli oyuncuları arasında. Depp, her ne kadar eski karısından boşandıktan sonra alkol bağımlısı olarak nam salsa da; hala saf yeteneğiyle gözleri kamaştıracak bir potansiyele sahip. Yetenekli aktörün de, muazzam bir oyunculuk kabiliyeti ve bir o kadar muazzam bir hayran kitlesi mevcut.
Bu kitle, Johnny Deep'in Pirates of The Caribbean 6 filminde Jack Sparrow rolünü üstlenmesi için bir imza kampanyası başlattı. Söz konusu imzalar, bir gün içerisinde 20.000 sınırı aştı.
Johnny Depp, Harry Potter evreninin ilk karanlık büyücüsü Gellert Grindelwald'ı canlandırdı ve en az üç film daha canlandırmaya devam edecek. Oscar adayı aktör, Warner Bros yönetiminden eski karısı Amber Heard'e rol verilmemesi yönünde talepte bulununca bir kez daha manşetlere çıkmıştı. Amber Heard, bol ödüllü ve 1.3 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Aquaman filminde Jason Momoa'ya eşlik etmişti. Warner Bros, henüz "O veya ben" restine cevap vermedi.
İmza kampanyası başarılı olursa Depp, dünyanın en büyük iki stüdyosunda rol üstlenmeye devam edecek.
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