Karbon Ayak İzini Azaltacak Teknolojiler Turkcell Şebekesinde

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkisini pozitif yönde artırmak için çalışmalarına hız katan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak bu iş birlikleri, enerji verimliliğini artırmadan yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor.