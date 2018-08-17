Karşınızda Android Pie: Go Edition!
Daha hızlı ve daha kabiliyetli: İşte Android Pie Go Edition ve sundukları!
Bu haftanın başında, Google nihayhet Android P'nin resmi sürümünü yayınlamış ve isminin Android Pie olduğunu duyurmuştu. Teknoloji devi şimdi ise giriş seviyesi donanımların hakim olduğu gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alan Android Pie Go Edition'ı tanıttı.
Android Go Edition, geçtiğimiz sene giriş seviyesi donanımların dar depolama alanı ve alt seviye rastgele erişimli hafıza koşullarına uyumlu olarak tasarlanan hafif Android sürümleri olarak tanıtılmıştı. Android Pie Go Edition, Android Oreo Go Edition'a göre iyileştirmeler içeriyor. Öncelikle, Android Oreo Go'dan Android Pie Go'ya geçen kullanıcılar, azaltılan işletim sistemi alanı sayesinde 500MB ek depolama alanına kavuşacaklar. Bu, aynı zamanda Go Edition'ın tam teşekküllü Android Pie sürümünün kapladığı alanın yarısı kadar bir alana ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.
Yeni Android Go sürümü aynı zamanda daha hızlı açılış süreleri, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve veri paketini tasarruflu kullanmak adına bir kullanıcı paneli sunuyor.
Diğer değişiklikler ise şöyle:
- Google Go, websitelerini sesli olarak okuyabiliyor ve okuduğu kelimeleri ekranda da vurgulayarak kullanıcıların takibini kolaylaştırıyor.
- YouTube Go, indirilern içerikleri izlemek için bir galeri moduna kavuşuyor.
- Maps Go, gerçek zamanlı navigasyona kavuşuyor. Bu sayede Android Go telefonlar da gerçek zamanlı yol tarifi verebilecek.
- Files Go, telefonlar arasında çok daha hızlı (490Mbps'e kadar) dosya transferi imkanı tanıyacak.
- Assistant Go ise İspanyolca, Portekizce (Brezilya) ve Endonezya dillerini destekleyecek. Ayrıca Bluetooth ve el feneri açma-kapama gibi basit cihaz kontrollerini de artık Assistant Go üzerinden yapabileceksiniz.
- Android Messages Go ise uygulama olarak artık eskisine göre telefon hafızasında bir önceki sürümünün yarısı kadar alan kaplayacak.
- Telefon uygulaması arayan kimliği ve istenmeyen numara koruması sağlayacak.
Sürüm geliştirmelerinin yanında Google ayrıca 120 ülkede 200 akıllı telefon modelinin Android'in hafifletilmiş sürümünü kullandığını açıkladı. İlginç olarak, bunların açıklandığı Google Blog yazısında Nokia 1'in Nokia N1 olarak anılması gibi basit hatalar da göze çarpıyor. Yıl sonuna kadar Android Go çalıştıran modelleri üreten firma sayısının 100'ü bulacağı tahmin ediliyor. Bu ise ucuz Android modelleri arayan insanlar için çok daha fazla seçeneğin ortaya çıkmasını sağlayacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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