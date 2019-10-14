Kaset Satışlarına Hammadde Darbesi!
Kaset satışları sürpriz bir şekilde artarken, ortada önemli bir de sorun duruyor!
- Levent Öztürk
Kasetler geri dönüyor gibi gözükürken, Dünya genelinde yaşanan gamma ferik oksit eksikliği üretimi yavaşlatıyor. ABD'deki en büyük kaset üreticisi National Audio Company (NAC) tarafından müşterilerine gönderilen bir postada belirtilene göre, yaşanan bu eksiklik sebebiyle siparişler standart 30 günlük planda tamamlanamıyor. Ancak firma, saf malzemelerin ulaşımına bağlı bir şekilde elinden geldiğince hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Eğer yakın zamanda kaset almak için alışverişe çıkmadıysanız, kaset satışlarının arttığını fark etmemiş olabilirsiniz. 2016 yılında satışlar muazzam bir şekilde %74 artış yaşadı ve artmaya da devam ediyor. 2018 yılında %23'lük bir artış daha yaşanarak, 2015'teki 74.000'lik satıştan toplam 219.000 kaset satışına ulaşıldı.
Görünene göre manyetik kayıt bantlarının üretiminde kullanılan temel malzeme olan gamma ferik oksit işlemesini yapan sadece bir fabrika bulunuyor ve NAC'nin söylediğine göre bu tesis yılın büyük bir kısmında "yenilenme sürecindeydi." Bu da NAC'nin 50 ton gamma ferik oksit siparişinin birikmesine sebep oldu.
Neyse ki bu uzun süreli bir problem gibi gözükmüyor. NAC, bu ay içerisinde en az 11 ton ferik oksit alacak ve sonrasında da daha düzenli teslimatlar bekliyor. Ancak bu gecikme, kasetlerin gizli bir zayıf noktasını ortaya çıkarmış durumda: Bütün kaset endüstrisi sadece bir gama ferik oksit işleme fabrikasına bağlı durumda!
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