Kasetler Bir Kez Daha Geri Döndü!

CD'lerin piyasayı doldurması ile birlikte ortadan kaybolan müzik kasetleri, görünüşe göre herkesi şaşırtarak sağlam bir geri dönüşe imza atıyor!

Kasetler geri döndü!

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