Kaspersky, 2021 Secur'IT Cup Öğrenci Yarışmasının Kazananlarını Açıkladı

Yeni nesil siber güvenlik profesyonellerini bir araya getiren yarışma, dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri daha güvenli bir geleceğe katkıda bulunmak için ortaya koyduğu siber güvenlik fikirleri ve zorlukları üzerinde iş birliği yapmak üzere bir araya getirerek her yıl küresel ölçekte ilgi görüyor. Katılımcılar, 10 bin ABD Doları kazanma, sektörde çalışmanın gereklerini anlama ve kendileriyle benzer düşünen öğrencilerle rekabet etme şansına sahip oluyor. Yarışma bu yıl siber güvenlikte IoT güvenliği, makine öğrenimi ve güvenlik değerlendirmeleri için yeni yöntemler ve araçlar dahil olmak üzere belirlenen kilit alanlara odaklandı.
Yarışmanın son turu pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Diğer yandan bu karar 68 ülkeden 1.500 katılımcıyla, dünyanın dört bir yanındaki meraklılar için yarışmayı daha erişilebilir hale getirdi. Aralarında Singapur, Malezya, Avustralya, Rusya, Mısır, Tunus, Fas, Birleşik Krallık, Etiyopya, Pakistan, Almanya ve Hindistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerden gelen 11 finalist, projelerini Kaspersky ve endüstri uzmanlarından oluşan jüriye sundu.
Kaspersky Academy Başkanı Denis Barinov, şu yorumlarda bulundu: "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu tüm zorluklara rağmen küresel Secur'IT Cup yarışmasını düzenliyoruz. Özellikle bu etkinliğe ve genel olarak siber güvenliğe genç profesyonellerin ilgisinin hızla arttığını görüyoruz. Her yıl dünyanın her yerinden çeşitli geçmişlere sahip öğrenciler tarafından sunulan, sadece fikrin ötesine geçen sofistike prototipler görüyoruz. Siber güvenlik alanındaki ilgileri üzerine birleşen bu büyüyen genç yetenekler topluluğunu daha fazla desteklemeye niyetliyiz. Çünkü bugünkü rekabetin konusu bu. Hepimiz küresel iş birliği, kapsayıcılık ve birlikte daha güvenli bir dünya inşa etme tutkusuyla hareket ediyoruz."
Yarışmada ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI'den MEPhI Güvenlik Ekibi, IoT projesi Baseband IDS Engine ile birinciliği kazandı. Çözüm, baseband firmware güvenlik düzeyini artırmayı ve runtime binary istismarını azaltmayı amaçlıyor.
MEPhI Güvenlik Ekibi Philipp Lebedev, "Secur'It Cup, her araştırma ekibinin bilgi güvenliği alanındaki deneyimlerini paylaşması için büyük bir şans. Dünyanın her yerinden diğer katılımcılarla birlikte bu yarışmada yer almaktan mutlu olduk. Jürinin geri bildirimi araştırmamızın doğru yönde gittiğini gösteriyor. Bunu mümkün olduğunca sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu.
Çabaları ışığında, etkinlikte genel klasmanda ikinci olan iki proje ödüle layık görüldü:
- Singapur Teknoloji Enstitüsü ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nden öğrencileri bir araya getiren WAFLegends ekibi, "Yeni Nesil Web Uygulaması Güvenlik Duvarı" projeleriyle övgü aldı ve dünyanın önde gelen güvenlik uzmanlarını bir araya getiren Kaspersky Security Analyst Summit 2022'ye katılmak üzere davet edildi.
- Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI'den SPRUSH ekibi, üçüncü sırada yer alarak yerel bir siber güvenlik konferansına veya küresel MOOC platformlarından birinde kendi seçtikleri profesyonel kursa katılmaya davet edildi.
2021 ayrıca dünya çapında siber şiddetle mücadele için yeni bir özel aday kategorisinin tanıtımına da sahne oldu. Üç STK ile birlikte - WESNET (Avustralya), Refuge (Birleşik Krallık) ve NNDEV (ABD) - 23 proje bu kategoride yer aldı ve altı proje finale kaldı. Kazanan projeler şunlar oldu:
- Belirsizliği ve güvenliği kullanarak bireyleri aileden ve siber şiddetten korumayı amaçlayan "GÖZLÜK" projesiyle Avustralya'dan La Trobe Üniversitesi ve Batı Sidney Üniversitesi'ni temsil eden Etik Ekibi;
- İnsan hakları ihlallerinden kaçınmak için farkındalığı artırmak için tasarlanmış oyunlaştırılmış öğrenmeyi içeren e-öğrenme platformu projesi olan Conscendo ile Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Esra Kılıç.
NNEDV Kıdemli Teknoloji Güvenliği Uzmanı Toby Shulruff, şunları söyledi: "Aile İçi Şiddete Karşı Ulusal Ağ (NNEDV), Secur'IT Cup'21'de Siber Şiddetle Mücadele parkurunda kazanan iki proje olan OBSECURITY ve Conscendo'yu tebrik ediyor. Bu yıl yarışan tüm takımların çabalarını ve yaratıcılığını alkışlıyoruz. Coalition Against Stalkerware'deki ortağımız Kaspersky'ye bu kısmı 2021'deki yarışmasına dahil ettiği için minnettarız. Mağdurların ihtiyaçlarına odaklanan ve dijital dünyayı daha güvenli hale getirmek için çalışan daha fazla sayıda siber güvenlik profesyonellerini teşvik ediyoruz. Bu yılki Kaspersky Secur'IT kupasında jüri üyesi olmak bir zevkti. Tüm katılımcılar, siber şiddete karşı çözümlere odaklanmak için zaman harcadılar. Kanıt toplamaya yönelik çözümlere ve mağdurlar için geliştirilmiş raporlama özelliklerine odaklanan fikirlerden özellikle etkilendim. Katılımcıların çalışmalarını takip etmeyi ve değerli katkılarının toplumdaki savunmasız insanlar üzerinde gerçek bir etki yarattığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Siber şiddetle mücadele için iki özel adaylık projesinin her birine 5.000 ABD Doları verildi.
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