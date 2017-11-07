Kaspersky Dosyaları Aldı mı, Almadı mı?
Antivirüs devi Kaspersky Lab'in kurucusu Eugene Kaspersky, önce büyük bir skandala yol açabilecek sözler söyledi; ardından hepsini inkar etti!
Kaspersky'nin Rus hükümetiyle işbirliği içinde olduğuna dair iddiaları bastırma çabaları, herkesi ikna etmiş değil. Reuters'a göre kurucu Eugene Kaspersky verdiği röportajda firmasının yazılımının "direkt tehdit" olarak işaretlenmemiş dosyaları kopyaladığını söyledi. Ancak Kaspersky, daha sonraki bir açıklamasında Reuters'ın makalesinin doğru olmadığını söyledi.
Reuters'ın kaynakları, Kaspersky'nin yazılımının bir defasında şüpheli bir hacker'ın bilgisayarındaki fotoğrafını ele geçirdiğini ileri sürse de CEO, bu iddiayı da kabul etmedi. Kaspersky, hacker'lara yardımcı olmamak için çok spesifik konular hakkında konuşmamayı tercih etti.
Bunlar, firmanın özel NSA dosyalarını elinde tutmuş olmasını etkilemiyor. Yine de yaşanmış olanları normal olarak nitelendirmek zor çünkü antivirüs yazılımları, genellikle sadece riskli dosyaları hedefliyor.
Yine de yaşananlar, Kaspersky'nin yazılımının amacı dışında bir iş yaptığı anlamını taşımıyor. Kaspersky'ye göre firmanın tek amacı "siber suçluları" yakalamak. Bununla birlikte firma, PC'nin güvenliğiyle ilgili olmayan dosyaları alabiliyorsa, önünde bunları Rus istihbarat birimlerine iletmekten durduracak bir şey yok. Gelişmeler, antivirüs yazılımlarıyla ilgili genel bir sorunu da öne çıkarıyor. Antivirüsler, çalıştıkları bilgisayarlardan çok miktarda veri topluyorlar. Herhangi bir firmanın veya hacker'ın bu bilgileri kötüye kullanması ise pek zor değil. Bu nedenle satın alacağınız antivirüs yazılımının verilerinizi nasıl kullandığını incelemenizde fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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