Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu Sanal Gerçekliğe Adım Attı

Kaspersky, stratejik iş simülasyonuna sanal gerçeklik (VR) ortamında oynanabilecek bir elektrik santrali senaryosu ekledi.

Kaspersky, Sanal Gerçekliğe Adım Attı

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Kaspersky Etkileşimli Koruma Simülasyonu Sanal Gerçekliğe Adım Attı

 

 