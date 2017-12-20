Kaspersky, Kendini Savunuyor!
Kaspersky, ABD hükumetinin yazılımını yasaklaması kararını iptal ettirmek ve ismini temize çıkarmak için harekete geçti!
ABD Başkanı Trump, geçen hafta ABD hükumetine güvenlik firması Kaspersky Lab'ın tüm güvenlik yazılımlarının hükumet makinelerinde yasaklaması emrini vererek hükumetin firma ile savaşını daha da alevlendirdi. Şimdi ise Rus firma, ismini temize çıkarmak ve kararı tersine çevirmek için temyiz başvurusu yaptı.
ABD federal mahkemesine başvurusu yapılan temyiz, Eugene Kaspersky'den Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'na açık bir mektup da içeriyor. Kaspersky, firmanın Kremlin ile ABD hüküm etine karşı işbirliği içinde olunduğu korkularını ortadan kaldırmak ve bu konuda ABD hükumeti ile çalışmak için birçok şey denedi.
Mektupta Kaspersky, kaynağı doğrulanmamış medya haberlerine güvenmediğini ve aslında ortada gerçek bir kanıt olmadığını savunuyor. Ayrıca ortaya atılan iddiaların tüm diğer anti-virüs yazılımları için söylenebileceğini de belirtiyor.
Bir sonraki adımın ne olacağını mahkeme belirleyecek, gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağız. Ama her zamanki gibi, eğer bir yazılım kullanıyorsanız, bu bir anti-virüs yazılımı da olsa, belli bir riski almayı kabul etmiş oluyorsunuz.
H. Hüseyin Öztürk
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