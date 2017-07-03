Kaspersky, Kodlarını ABD'ye Göstermeye Razı!
Rus hükümeti ile bağlantısı bulunmadığını ABD'ye ispat etmek isteyen Kaspersky, dürüstlüğünü ispat etmeye kararlı!
Kaspersky Lab'in Rus hükümeti ile beraber çalıştığına dair endişeler ve firmanın ABD ile anlaşmalarının riske girmesi, antivirüs devini harekete geçirdi. Firma, ABD'den akan paranın kaynağının kesilmemesi için ciddi bir teklifte bulundu.
Kaspersky Lab'in kurucusu Eugene Kaspersky, AP'ye yaptığı açıklamada Rus casusları için trojan'lık görevini üstlenmediklerini ispat etmek için kaynak kodlarını açıklayabileceklerini söyledi. ABD'de meclis önünde şahitlik yapmaya da hazır olan Kaspersky, şirketinin dürüst olduğunu kanıtlamak için "her şeyi" açıklayabileceğini belirtti. Yönetici, bazı hükümetlerin (hangileri olduğunu söylemedi) kendilerine baskı uyguladığını ve Kaspersky'yi "karanlık tarafa" taşımaya çalıştıklarını belirtti. Kaspersky, bazı çalışanlarının Rus istihbarat şefleri olduğunu da kabul etti ancak firmasının gelen taleplere hiçbir zaman boyun eğmediğini vurguladı. Kaspersky, firma ağının çok bölümlü olduğunu ve herhangi bir çalışanın bunu kötüye kullanmasının çok zor olduğunu ısrarla belirtti.
ABD hükümetinden bazı isimler ise Kaspersky'nin Rus hükümetiyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyor. Dahası kaynak kodunun fikirleri değiştirmeye yetip yetmeyeceği konusunda da kafalar karışık. Endişeler Kaspersky Lab'in şu an yapmakta olduklarından çok, gelecekte yapabilecekleri üzerinde odaklanıyor. Rusya'nın Kaspersky'ye yazılıma arka kapı yerleştirmesini emretmesi halinde ne olacak? ABD yönetiminin kafasını kurcalayan asıl soru bu. Kaspersky bağımsız olsa da, kendi isteği dışında casusa dönüşebilir.
Şu an itibariyle Kaspersky Lab'in konumunu kötüye kullandığına dair bir işaret bulunmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ancak böyle bir potansiyel bile ABD politikacılarını rahatsız etmeye yetiyor.
Zeynel A. Öztürk
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