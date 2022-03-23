Kaspersky, Siber Güvenlik İpuçlarını Startup'larla Paylaşıyor

Bu yıl MENA(Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde, en çok finanse edilen 50 startup, yaklaşık 3 milyar dolar fon topladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye de startup'lara çok aşina ve Türkiye'de startup'ların yatırımları 2021 yılı sonunda 1,5 milyar dolara ulaştı.