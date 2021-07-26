Kaspersky ve Fnatic Global Ortaklığını Duyurdu

Kaspersky, yıllardır e-spor ve oyunların geliştirilmesine kendini adadı. Şirket, etkinliklere ve şampiyonalara sponsorluk yapıyor ve oyuncuların özel ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini sürekli geliştiriyor. Kaspersky'nin temel tüketici ürünleri, etkinleştirildiğinde taramaları ve güncellemeleri durduran, herhangi bir bildirim görüntülemeyen, oyuncuyu rahatsız etmeyen veya CPU kaynağını fazla tüketmeyen bir özellik olan Oyun Modu'na sahip.
Ortaklık, Kaspersky'nin Fnatic ile iş birliği içinde geliştirilen bir dizi etkinlik ve içerik parçasıyla hayata geçirmeyi planladığı cesur yeni "Korkusuz Oyun" yaklaşımının temelini oluşturuyor. İş birliği sayesinde Kaspersky ve Fnatic, siber güvenliğin önemi ve e-spordaki rolü hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Kaspersky Küresel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew Winton, şunları ifade ediyor: "Oyun oynamayı gerçekten korkusuz hale getirmek için tamamen korunduğunuzdan emin olmalısınız. Bunu yalnızca küresel bir siber güvenlik şirketi olduğumuz için değil, aynı zamanda birçok Kaspersky çalışanı hevesli oyuncular olduğu için biliyoruz. Oyuncuların ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlıyor ve teknolojinin getirilerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Fnatic ile iş birliği yaparak dünyanın önde gelen e-spor ekiplerinden birinin hedeflerine ulaşmasını desteklemekten, aynı zamanda daha geniş bir oyun kitlesi için ürünlerimizi daha da geliştirmek üzere profesyonel e-spor topluluğundan daha fazla şey öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz."
Fnatic CEO'su Sam Mathews da şunları ekliyor: "E-sporda siber güvenliğin önemi hakkında dünya çapındaki hayranlarımıza ve oyunculara böylesine önemli bir mesaj vermek için Kaspersky ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaspersky'ın korumalı ve korkusuz oyun misyonu Fnatic'in misyonuyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Üzerinde çalıştığımız şeyi size göstermek için sabırsızlanıyoruz."
Ortaklık kapsamında üretilecek içerik, aktivite ve dijital etkinlikler Kaspersky ve Fnatic dijital kanallarında yayınlanacak. Diğer bilgilerin yanı sıra oyuncuların siber tehditlerden nasıl kaçınabilecekleri, oyun içi varlıkları nasıl güvence altına alabilecekleri ve oyunun hızlı ve kesintisiz kalmasını nasıl sağlayabileceklerine dair en iyi uygulamaları paylaşacaklar.
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