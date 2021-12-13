Kaspersky VPN Secure Connection Şeffaflığı Öne Çıkarıyor

Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini iyileştirdi ve genişletti. Önemli güncellemeler, konum şehirlerin ortaya çıkmasının yanı sıra Kaspersky VPN hizmetinin evdeki ağ yönlendiricisine veya diğer bağlı cihazlara eklenebilmesi yeteneğini içeriyor. Ayrıca, Kaspersky VPN Secure Connection artık kolluk kuvvetleri ve devlet talepleri durumunda hizmetin kişisel verileri nasıl topladığını ve işlediğini açıklayan özel bir şeffaflık ve güvenlik sayfasına sahip.
2021'de birçok çalışanın kısmen evden çalışmayı seçmesiyle birlikte, dünya çapında uzaktan veya hibrit çalışma eğilimi devam ediyor. Aynı zamanda kullanıcılar artık çevrimiçi verilerine ne olduğuna daha fazla dikkat ediyor ve korumaya çalışıyor. Tüm bunlar, artık hassas iş verilerinin korunması ve çevrimiçi kişisel gizliliğin sağlanması için kullanılan VPN hizmetlerinin popülaritesinin artmasına yol açtı.
Yeni konum-şehirler ve mevcut bölgelerin listesini genişletme
Son güncellemeyle kullanıcılar, bölgelerin yanı sıra artık konum-şehirlere de bağlanabiliyor. Dünya çapında 20 şehir bağlantı için kullanılabiliyor. Şehir konumları şu an Android™, iOS™ ve Mac® cihazlarda çalışıyor. Windows® özelliği önümüzdeki yılın başlarında kullanıma sunulacak. Toplamda kullanıcılar 54 bölgede 70'den fazla konuma bağlanabiliyor.
Ülkeyi değiştirmeden konumu değiştirme seçeneği sayesinde bu özellik gizlilik seviyesinin artmasını sağlayacak. Ek olarak bağlantının güvenilirliği ve hizmet performansı da artıracak. Ayrıca herhangi bir nedenle en uygun olan konum kullanıcı için çalışmıyorsa başka bir sunucu grubu seçilebilecek.
Yönlendiricileri ve diğer cihazları Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlama yeteneği
Tüketiciler, Kaspersky VPN Secure Connection aracılığıyla yönlendiricileri VPN'e dahil ederek ev Wi-Fi ağlarını koruyabiliyor. Bu özellik, yerleşik veya standart OpenVPN® istemcisini destekleyen tüm cihazlarda mevcut. Kullanıcı bir yönlendiriciyi Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlarsa, bu yönlendiriciye bağlı tüm cihazlar koruma altına alınıyor.
Ayrıca kullanıcılar, OpenVPN aracılığıyla şu anda doğrudan ürün tarafından desteklenmeyen cihazları ve işletim sistemlerini (OS) Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlama olanağına sahip. Buna Linux®, Chromebook™, FireTV ve AndroidTV dahil. Bu özellik premium kullanıcılar için geçerli olacak.
VPN şeffaflığı ve güvenlik sayfası
Kaspersky VPN Secure Connection artık kolluk kuvvetleri veya devletlerin talep etmesi durumunda hizmetin kullanıcının kişisel verilerini nasıl topladığını ve işlediğini açıklayan kendi şeffaflık ve güvenlik sayfasına sahip. Bu sayfa, kullanıcıların gizlilik konusundaki en önemli soruları cevaplamalarına yardımcı olacak. Daha fazla ayrıntı burada bulabilirsiniz.
Mevcut akış hizmetlerinin genişletilmiş listesi
HBO Max, Kaspersky VPN Secure Connection tarafından desteklenen akış platformları paketine eklendi. Akış hizmetlerinin tam listesi Netflix , HBO Max, Disney +, Amazon Prime Video, BBC iPlayer ve Hulu'yu içeriyor.
Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, şunları söylüyor: "Tüketicilerin artık kimlerle bilgi paylaştıklarını, verilerinin nasıl saklandığını ve işlendiğini daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde izlediğini görüyoruz. İnsanlar kendileri için daha güvenli bir ortam yaratmayı öğreniyor ve dijital mahremiyete daha büyük bir talep var. Kaspersky'nin araştırmasına göre, İnternet kullanıcılarının %65'i kişisel verilerin çevrimiçi ortamda çalınmasından endişe duyuyor. Güvenlik ve gizliliklerinden endişe edenler için VPN gerekli bir hizmet. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf veri işleme yöntemiyle güvenilir araçları kullandığınızdan emin olun."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın