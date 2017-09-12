Kaspersky'ye Bir Yeni Şok Daha!

Rus Hükümeti ile bağlantıları olduğu iddiaları nedeniyle zor günler geçiren Kaspersky Lab, ABD'li bir dev tarafından tamamen dışlandı!

Best Buy, Kaspersky Ürünlerini Mağazadan Kaldırdı

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