Katlanabilir Akıllı Telefonların En Büyük Sorunu, Çok Yakında Çözülüyor!

Katlanabilir telefonların üretilmesine önayak olan esnek ekranları son birkaç yıldır konuşuyor ve sizlere edindiğimiz bilgileri ulaştırıyoruz. Söylentilerinden ilk örneklerine ve artık nihai ürünlerine kadar tüm süreçlerini izleme şansı olduğumuz esnek ekranlar, yakında çok büyük bir problemi daha aşabilir.
Katlanabilir akıllı telefonlar son birkaç yılda çok yol kat etti. Özellikle Samsung ve Huawei, bu alanda önemli modellere imza atarken, bunlardan son olarak tanıtılan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 telefonlarını sizlere yakından tanıtmıştık. Gelen yeni haberlere göre ise, katlanabilir akıllı telefonlara ilham kaynağı olan esnek ekranlar çok yakında yeni bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Bilindiği gibi LG Display, esnek ekranlar konusunda geniş ve beceri bilgi sahibi. Şirketin yeni geliştirdiği teknoloji ise, "gerçek katlanır pencere" oldu.
LG'nin merkezi Seul, Güney Kore'de bulunan ve Kore'nin en büyük kimya şirketi olan LG Chem tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji, yüzeyi cam kadar sert, katlanır kısımları ise plastik kadar esnek olabilen bir malzemeden oluşuyor. Peki, bu teknoloji ne işe yarayacak?
Şu an piyasadaki katlanabilir akıllı telefonlardaki en büyük "kozmetik" sorun, ekranın katlanma yerlerinde oluşan "kırışıklık" görüntüsü. Ekranın kırılma yerlerini çok belli eden bu kırışıklık görüntüsü, pek çok kişinin dikkatini çekiyor ve sırf bu nedenle katlanabilir akıllı telefonlara şimdilik uzak durmayı tercih ediyorlar. Ancak LG Chem'in geliştirdiği bu yeni teknoloji kullanıma sunulduğunda, görünen o ki ekranlar daha fazla "kırışıklık" olmayacak.
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