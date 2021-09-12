Katlanabilir Akıllı Telefonların En Büyük Sorunu, Çok Yakında Çözülüyor!

Katlanabilir akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan "kırışıklık" çok yakında çözülecek gibi görünüyor. Bu gelişme, katlanabilir ekranlı telefonların önünü tamamen açabilir!

  • Ercan Uğurlu
Katlanan ekranların en büyük sorunu çözülüyor

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