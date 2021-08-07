Katlanabilir Cihaz Pazarı Büyüyor, Samsung Parlamaya Devam Ediyor!

Katlanabilir telefon ve cihaz pazarı hızla büyümeye devam ederken, 2023 yılında bizi nelerin beklediği de ortaya çıkmaya başladı. Samsung için parlak günler ufukta görünürken, Apple da bu savaşa katılacak gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Katlanabilir Cihazlara Samsung Damgası

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