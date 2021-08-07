Katlanabilir Cihaz Pazarı Büyüyor, Samsung Parlamaya Devam Ediyor!

Beğenseniz de beğenmesiniz de, katlanabilir cihazlar kalıcı olmaya kararlı gibi gözüküyor. Pazar gözlemcileri, gelişmekte olan bu segmentin 2023 yılına kadar büyük ölçüde büyümesini ve Samsung'un bundan iki yıl sonra da katlanabilir pazarına hakim olmaya devam etmesini bekliyor.
2021'deki katlanabilir cihaz pazarı, 2020'ye kıyasla 3 kat büyüme gösterdi ve Counterpoint Research, katlanabilir cihaz satışlarının bu yıl 9 milyon civarında olmasını bekliyor. Samsung, 2021'de katlanabilir cihaz pazarına hakim olmaya devam ederken, yıl sonuna kadar en az %88'lik bir paya sahip olacak.
2023 yılına geldiğimizde ise küresel katlanabilir segmentin on kat büyümesi bekleniyor. Samsung'un 2023'te rakiplerine bir miktar pay kaybetmesi ve yaklaşık %75'lik bir pazar payına sahip olması bekleniyor.
Apple, Katlanabilir Telefon Yapacak mı?
Araştırma firması, Apple'ın muhtemelen 2023'te katlanabilir pazara katılacağını da sözlerine ekliyor. Bu, katlanabilir cihazları daha kabul edilebilir hale getirebilir ve onları ana akıma daha fazla yerleştirebilir. En azından Apple'ın katkısının küresel tedarik zincirini güçlendireceği kesin.
Huawei'nin yaşadığı sorunlar, diğer Çinli markaların Çin'in içinde ve dışında birçok bölgede gelişmesine izin vermeye devam ediyor. Samsung'un Çin'deki pazar payı önemsiz olsa da, katlanabilir cihazların ortaya çıkması Güney Koreli devin Doğu Asya ülkesinde durumu değiştirmesine ve daha iyi bir yer edinmesine olanak sağlayabilir.
Counterpoint Research analisti Jene Park, Samsung'un, özellikle yeni katlanabilir cihazların piyasaya sürülmesiyle, Huawei'nin boşalttığı yeri kapma fırsatına sahip olduğuna inanıyor. Z Fold ve Z Flip serileri, Samsung'un Çin'deki durumu değiştirmesine imkan tanıyabilir.
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