Katlanabilir Ekranların Altın Çağı Çok Yakınımızda!

Geçtiğimiz yıl, önemli telefon üreticilerinden bazılarının katlanabilir akıllı telefonlar tanıttığına şahit olduk. Şu ana kadar piyasaya sürülen telefonların arasında endüstrinin büyük satıcılarından Samsung ve Huawei öne çıkıyor ancak bu yıl, diğer pek çok akıllı telefon üreticisinin de kendi katlanabilir cihazlarını sunmaları bekleniyor.
International Data Corporation'dan Kıdemli Araştırma Müdürü Nabila Popal'ın TechRadar'a söylediğine göre akıllı telefon piyasası, katlanabilir ve çift ekran cihazlardan oluşan yeni biçimlere doğru yöneliyor. Ayrıca bu yeni biçimlerin, önümüzdeki yıllar içerisinde fiyatların düşmesi ile beraber premium ve ultra-premium segmentlerinde satışların artmasını sağlayacağı da söyleniyor. Endüstrideki diğer akımların arasında ise yüksek yenileme oranlı ekranlar ve 5G yeteneklerinin yaygınlaşması yer alıyor.
Popal'ın söylediğine göre, çeşitli tüketici teknolojileri ve yeni uygulamalarda 5G kullanımının artması ile beraber, telefonlar ve diğer cihazlar giderek daha bağlantılı hale gelecek ve tüketiciler, telefonlarını standart kullanımın yanı sıra bir Nesnelerin İnterneti (IoT) toplanma noktası olarak görmeye başlayacaklar. Bu yüzden de 2020'nin sonlarına doğru bu yönde bir akımın başlaması mümkün ancak bu akımın yaygınlaşması önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek. Katlanabilir cihazlar ise, fiyatları düştükten sonra, hem küresel hem de bölgesel olarak akıllı telefon piyasasındaki en büyük ve hızlı büyüme alanı olacaklar.
Bir diğer konu ise katlanabilir ekranların telefonların dışına taşması. Lenovo, ilk çalışan katlanabilir dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1'i CES 2020'de, Dell ve Intel'in katlanabilir konsept dizüstü bilgisayarının yanında tanıttı. Bu ve benzeri cihazların, tüketicilerin katlanabilir ekranlara ilgilerinin artmasına yardımcı olacakları rahatlıkla tahmin edilebilir.
GlobalData Kıdemli Cihaz Analisti Anisha Bhatia'nın söylediğine göre katlanabilir ekranlar halen deneme aşamasındalar ve hem üreticiler, hem de taşıyıcılar katlanabilir ekranların kendi stratejileri içerisinde kullanılabilecekleri en iyi şekli arıyorlar. Katlanabilir ekranların büyük bir kısmı halen küçük bir kesme hitap eden konsept cihazları olarak oldukça pahalı bir fiyata sahip.
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