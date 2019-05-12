"Katlanabilir" Ekranlı Laptoplar Ne Zaman Gelecek?
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlardan sonra benzer bir sistemin laptop'lara gelmesi bekleniyor. Peki, bu akım ne zaman başlayacak?
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X hamlelerinden sonra katlanabilir ekranlı akıllı telefonların devamının geldiğini göreceğiz. Katlanabilir, kıvrılabilir ve esneyebilen ekranlar sayesinde bu elbette sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak ve pek çok noktada karşımıza çıkacak. Bunlardan biri de dizüstü bilgisayarlar olacak.
Elbette form faktörü ve kullanım bakımından dizüstü bilgisayarlarda farklı şekillerde kullanılacak olan bu ekranların gelmesine biraz daha vakit olduğu açık. Şu sıralar Intel'in geleceğin notebook standartlarını belirleyecek Athena Project çalışması için Tayvan'da olduğunu biliyoruz. Bir dönem ultrabook standartlarını da belirleyen Intel, Athena Projesi ile beraber endüstrinin öncüleri ile Taipei'de fikir alışverişinde bulunuyor. Bu proje çerçevesinde özellikle 5G destekli, yapay zeka içeren ve düşük güç tüketen dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışan Intel'in, elbette katlanabilir ekranlar hakkında da birkaç fikri yok değil.
Intel'in Mobil Yenilikler Genel Müdürü ve Müşteri Bilgi İşlem Grubu Başkan Yardımcısı Joshua D. Newman, bu konuyla ilgili olarak Nikkei Asian Review'e, hala vaktin olduğunu söylemiş. Evet, Intel'in söylediğine göre, bu tür "katlanabilir" ekranlı dizüstü bilgisayarlar için en az 2 yıl vaktimiz var. Katlanabilir teknoloji üzerinde daha çalışılması gerektiğini söyleyen Newman, bu konunun aceleye gelmemesi gerektiğinin altını çizmiş gibi. Öyle ki Samsung'un Galaxy Fold hamlesinin başarısızlığı ortada. Elbette ilk olmanın, öncü olmanın yolu zor, fakat ArGe çalışmaları neticesinde kazanılan bilgi ve birikimin son ürüne tam anlamıyla aktarıldığından emin olmak çok önemli.
Mesela ilk katlanabilir akıllı telefon olarak CES 2019'da ortaya çıkan Royale Flex Pai, pek işlevsel bulunmamıştı. Galaxy Fold ise, daha işlevsel yapısıyla son kullanıcıya uygun yapıda olduğu heyecanıyla hızlıca tanıtılmış ve ön siparişe bile açılmıştı. Sonrasında neler olduğunu sizlere diğer haberlerimizde aktardık. Katlanabilir akıllı telefonlarda şimdi gözler Huawei Mate X'te. Eğer bir aksilik yaşanmazsa Mate X haziran ayında satışa çıkacak. Merakla bekliyoruz.
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