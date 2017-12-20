Katlanabilir Galaxy X Patenti Göründü!
Yeni patent başvurusu, katlanabilir Galaxy X'in pek de beklediğimiz gibi bir telefon olmayacağını söylüyor!
Son bir yıldır, yakın gelecekte duyurulması beklenen katlanabilir telefonların nasıl görüneceği ve nasıl çalışacağı ile ilgili uzun tartışmalara ve sınırları zorlayan tahminlere şahit olduk. Ancak yeni fark edilen bir patent başvurusu Samsung Galaxy X'in nasıl bir cihaz olacağına işaret ediyor. Görünüşe bakılırsa Nintendo 3DS benzeri bir telefon, ancak daha güçlü ve daha iyi.
Yukarıda gördüğünüz gibi ZTE'nin tasarımından farklı olarak, Galaxy X olduğu tahmin edilen bu cihaz katlı halinde bile oldukça ince bir profile sahip. Nintendo 3DS'i andıran tasarım, ikisi bir arada taşınabilir bilgisayar ve telefon tanımına sahip olacak gibi görünüyor. Cihaz ayrıca 360 derece dönebilen menteşelere sahip, bu da onun tamamen kapanabilmesini ya da tamamen açılarak iki yüzünün de ekran olmasını sağlıyor.
Katlanabilir AMOLED ekranları ilk defa CES 2013'de görmüştük, aradan geçen dört yılın ardından bu teknolojinin katlanabilir telefonlarda kullanılması bekleniyordu. Ancak bahsi geçen patent gerçekten Galaxy X'e aitse, yine katlanabilir bir OLED ekran görmeyeceğiz. Bunun yerine, menteşe ile ayrılan iki farklı ekranın bir araya gelmesi söz konusu olacak gibi görünüyor...
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın